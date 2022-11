Sumatru zatresao jak potres od 6,8 po Richteru, nema dojava o žrtvama

Potres magnitude 6,8 stupnjeva po Richteru zabilježen je u petak jugozapadno od indonezijskog otoka Sumatre, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar potresa je na dubini od 10 kilometara, navodi EMSC. Još nema izvještaja o eventualnim štetama i žrtvama.

Potres se dogodio 212 kilometara jugozapadno od grada Bengkulua, priopćio je američki seizmološki centar USGS.

Epicentar je bio u blizini malog otoka Enggano. Stanovnici Bengkulua, koje je kontaktirao AFP, rekli su da nisu osjetili gotovo ništa.

"Čudno, nisam osjetio baš ništa. Bio sam vani, razgovarao sa svojim susjedom, uopće nismo shvatili da je bio potres", rekao je za AFP Hendri Tasparillo, 34 godine.

Nasuprot tome, jedan korisnik Twittera tvrdi da je potres osjetio u 776 kilometara udaljenom Singapuru.

Effects of the magnitude 6.9 #earthquake off #Sumatra #Indonesia was felt in my apartment over 776 km away in #Singapore. Managed to record this lamp swaying. #gempa #seismology #sismo #terremoto #geology pic.twitter.com/b1CdcxrCLm