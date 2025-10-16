Zbog piratskih internet televizija uhićeno 12 osoba

Ranom zorom, kako to u sličnim situacijama obično biva, istražitelji su pokucali na vrata 12 osoba koje se sumnjiče da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili djela protiv intelektualnog vlasništva te djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Kako se neslužbeno doznaje riječ je o nastavku akcije iz lanjskog studenoga, kada je više osoba uhićeno te je protiv njih pokrenuta istraga zbog prodaja piratske internetske televizije. Ova sadašnja akcija se po nalogu USKOK-a, provodi na području Zagreba te Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Istarske i Splitsko-dalmatinske županije. USKOK je šturo priopćio da se protiv spomenutih osoba provode dokazne radnje, što znači da su im tijekom četvrtka pretraživani stanovi, kuće, vozila i poslovni prostori. Svi istražiteljima zanimljivi dokazi su izuzeti, dok će, nakon što pretrage i izuzimanje dokaza bude dovršeno, osumnjičenici biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Prikupljeni dokazi će pak biti vještačeni, a vrlo je vjerojatno da su osumnjičenici tijekom nekog vremena tajno praćeni i prisluškivani. Po dovršetku ispitivanja, USKOK će odlučiti hoće li i za koga te po kojim osnovama tražiti određivanje istražnog zatvora.

Kada je lani u studenom pokrenuta istraga, USKOK je kao "mozak" djela inkriminiranih istragom označio Damira J. Za sada nije poznato je li on obuhvaćen i ovom novom istragom. Damir J. vlasnik jedne zagrebačke tvrtke, USKOK ga je lani osumnjičio da je s više drugih osoba napravio TSPD aplikaciju koju je i administrirao. Spomenutu aplikaciju je, kako se sumnja, nudio preko Google Play mrežne trgovine. Tako su do aplikacije dolazili brojni korisnici koji su za 10-15 eura mjesečno uz pomoć ove aplikacije mogli gledati oko 400 programa. Korisnici su imali mogućnost i da koriste veliku videoteku.

Priča je, sumnja USKOK, počela nakon što su Damir J. i njegovi suradnici zakupili programe na B netu, Max TV-u i Max sportu, te su na neutvrđen način dekodirali sadržaj Total TV-a i Arena sporta. Potom su s tih programa uklanjali programske zaštite i omogućavali korisnicima da za puno niže mjesečne naknade gledaju puno televizijskog i filmskog sadržaja. Lani nakon što je ta istraga pokrenuta, Davor Božinović, ministra unutarnjih poslova je kazao da je šteta prouzročena prodajom piratskih televizijskih usluga dosegla gotovo dva milijuna eura. Akcijom je tada bilo obuhvaćeno desetak osoba.