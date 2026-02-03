UŽIVO Plenković: Cijela koalicija jednoglasno je oduševljena s jučerašnjim dočekom

Tisuće ljudi okupile su se u ponedjeljak popodne na Trgu bana Josipa Jelačića kako bi pozdravile brončane rukometaše. Grad Zagreb trebao je organizirati doček rukometaša, ali sve je otkazano s obzirom na to da su sportaši željeli da im pjeva Marko Perković Thompson. No, jučer prijepodne dogodio se novi preokret - Vlada je odlučila preuzeti organizaciju. Zbog toga se doček ipak održao, a Thompson je nastupio. Dan nakon koncerta i nakon sastanka parlamentarne većine, premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

"Cijela koalicija jednoglasno je oduševljena s jučerašnjim dočekom rukometaša. Protekao je u najboljem redu i ogroman broj ljudi na Trgu potvrdio je da je Vlada napravila potez koji jedini bio moguć, odgovor i očekivan, a to je da spoji uspjeh rukometaša s osjećajima hrvatskoga naroda koji su željeli podijeliti te trenutke nacionalnog ponosa i to još uz krasnu navijačku i domoljubnu atmosferu s pjesmama koje ljude motiviraju. Na institucijama je da osiguraju da se takvi događaji naprave", kazao je Plenković.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je ranije danas da će na sljedećoj sjednici Gradske skupštine izglasati zahtjev za ocjenom ustavnosti Vladinog zaključka o preuzimanju organizacije dočeka rukometaša. Tomašević je na konferenciji za novinare rekao kako očekuje da se Ustavni sud očituje o tom zahtjevu, a pozvao je i gradonačelnike drugih gradova da razmisle o tome jer se, istaknuo je, to sutra može dogoditi njima. Prije Gradske skupštine njezin predsjednik, SDP-ov Matej Mišić, osobno se već obratio Ustavnom sudu, istaknuo je gradonačelnik. "Ajmo to istjerati do kraja. Ako ovaj presedan može proći, onda Vlada može raditi što hoće. Ne obvezuje je više ni Ustav ni zakoni koje je donio Hrvatski sabor, a koje je Vlada dužna provoditi", poručio je gradonačelnik. Ponovio je da je Vlada svjesno pogazila Ustav i Zakon o komunalnom gospodarstvu, a spinovima je nazvao vladino pozivanje na Zakon o vladi i Zakon o javnom okupljanju.

"Jučer je Thompson otpjevao sedam pjesama, nije bilo Čavoglava. Ja sam znao da neće biti Čavoglava zato što Vlada stoji iza toga. Čavoglave i taj ustaški pozdrav su samo kada je riječ o gradskom hipodromu ili gradskoj areni. Zašto nije bilo Čavoglava ako tu nema ništa sporno? Zašto jučer na dočeku nije bilo premijera? Zašto nije popio čaj i došao? Mene je pozvao, a sam nije došao", rekao je Tomašević. Dodao je i da su pale sve maske i da HDZ kontrolira Thompsona. "Koristi ga već godinu dana za rušenje gradske vlasti pred lokalne izbore, pa nakon lokalnih izbora, instrumentalizira sport i dočeke sportaša za političke obračune, što je stvarno žalosno. I to neće stati. To će se nastaviti i mi ćemo se protiv toga boriti", poručio je Tomašević.