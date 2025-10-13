Zbog otapanja ledenjaka, ugrožena četvrtina biljnih i životinjskih vrsta

Otapanje morskog leda i krčenje šuma prijete mnogim vrstama, pokazuje najnovija Crvena lista ugroženih vrsta. Više od četvrtine životinja, biljaka i gljiva koje su procijenjene nalazi se u opasnosti od izumiranja. Tri vrste arktičkih tuljana sada su posebno ugrožene zbog globalnog zatopljenja, dok je populacija ptica u svijetu u opadanju zbog gubitka staništa. Ipak, povratak zelene morske kornjače pokazuje da se uz koordinirane napore očuvanja situacija može popraviti. Crvena lista, koju objavljuje Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN), uključuje 172.620 vrsta, od kojih je 48.646 ugroženo.

– Crvena lista bilježi simptome izumiranja. To je poput toplomjera, pokazuje da nešto nije u redu i da moramo djelovati – rekao je Jon Paul Rodríguez, predsjednik IUCN-ove Komisije za očuvanje vrsta, prenosi CNN. Posebno su ugroženi arktički tuljani, koji se oslanjaju na morski led za razmnožavanje i odgoj mladunaca. Kako se Arktik zagrijava četiri puta brže od ostatka svijeta, morski led brzo nestaje. Posljedično, kapuljačasti tuljan je ugrožen, a bradati i harp tuljan pogotovo. Sve tanji led prijeti i drugim vrstama tuljana, morskim slonovima i sisavcima te utječe na cijeli ekosustav.

– Zaštita arktičkih tuljana znači očuvanje osjetljive ravnoteže Arktika koja je važna za sve nas – istaknula je Kit Kovacs, koordinatorica Pinniped Specialist Group u IUCN-u. Nova analiza stanja ptica pokazala je da 61 posto vrsta opada globalno, što je porast u odnosu na 44 posto iz 2016. godine, zbog gubitka staništa, poljoprivrede i krčenja šuma. Najugroženije regije su Madagaskar, Zapadna Afrika i Srednja Amerika, gdje su lov i trgovina dodatno povećali pritisak na ugrožene vrste. Ptice su ključne u ekosustavu – raspršuju sjeme, oprašuju, kontroliraju štetočine i čiste okoliš.

Rodríguez napominje da Crvena lista služi kao vodič za očuvanje vrsta. – Resursa je malo i moramo ih mudro usmjeriti tamo gdje će imati najveći utjecaj – govori. Svjetski kongres za očuvanje prirode okuplja stručnjake i donositelje odluka kako bi zajednički radili na očuvanju prirode, a nadolazeći COP30 u Brazilu bit će prilika da se bioraznolikost i klimatske promjene sagledaju kao povezane.