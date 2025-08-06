Zbog opasnog virusa na snazi mjere kao u doba korone, uključeni i dronovi: Broj zaraženih prešao sedam tisuća

Kineska pokrajina Guangdong suočava se s izbijanjem epidemije virusa chikungunya, bolesti koju prenose komarci, zbog koje su lokalne vlasti uvele stroge mjere kontrole slične onima iz doba pandemije COVID-19. Od srpnja je zabilježeno više od 7000 slučajeva zaraze, a samo prošlog tjedna prijavljeno ih je gotovo 3000.

Najpogođeniji je grad Foshan, gdje su svi zaraženi hospitalizirani i moraju ostati u bolnici najmanje sedam dana ili do negativnog testa, piše BBC. Njihovi kreveti zaštićeni su mrežama protiv komaraca, a izlazak iz bolnice dopušten je tek nakon stroge medicinske provjere.

Chikungunya se prenosi ubodom zaraženog komarca i prouzročuje visoku temperaturu, osip i jake bolove u zglobovima, koji u težim slučajevima mogu trajati mjesecima, pa i godinama. Virus se ne prenosi s čovjeka na čovjeka, ali panika među građanima raste jer većina Kineza dosad nije imala doticaj s ovom bolešću. Hong Kong je u ponedjeljak prijavio svoj prvi slučaj – riječ je o 12-godišnjem dječaku koji je razvio simptome nakon povratka iz Foshana. Zdravstvene vlasti pokrajine Guangdong pozvale su stanovnike da uklone svu stajaću vodu iz svojih domova, uključujući vodu u teglama za cvijeće, aparatima za kavu i bocama, kako bi se spriječilo razmnožavanje komaraca. Oni koji to ne učine riskiraju novčanu kaznu do 10.000 juana (oko 1400 dolara).

Osim toga, pokrenute su neuobičajene mjere: vlasti puštaju posebno uzgojene „komarce slonove“ koji se hrane drugim komarcima, a tisuće riba koje proždiru ličinke komaraca ubačene su u gradske jezerske sustave. U dijelovima Foshana koriste se i dronovi za otkrivanje izvora stajaće vode. Neke susjedne općine nakratko su uvele obveznu 14-dnevnu kućnu karantenu za putnike iz Foshana, no mjera je ubrzo povučena. Pojedine mjere izazvale su nelagodu među građanima, koji ih uspoređuju s onima iz doba COVID-19. "Ovo mi djeluje jako poznato... ali je li sve to doista potrebno?" napisao je jedan korisnik na popularnoj društvenoj mreži Weibo. Drugi je ironično komentirao: "Koji je smisao karantene? Zaraženi neće ići okolo i gristi ljude."

Tijekom pandemije koronavirusa Kina je bila poznata po strogim mjerama, uključujući prisilne karantene i potpuno zatvaranje cijelih naselja, što je ostavilo dubok trag u kolektivnom sjećanju. Simptomi chikungunye obično se javljaju tri do sedam dana nakon uboda zaraženog komarca. Osim temperature i jakih bolova u zglobovima, mogu se pojaviti osip, glavobolja, bolovi u mišićima i otečeni zglobovi.

Većina pacijenata oporavi se unutar tjedan dana, no kod osjetljivijih osoba – novorođenčadi, starijih i kroničnih bolesnika – bolest može imati teži tijek. Ne postoji specifičan lijek za virus, ali smrtnost je iznimno rijetka. Virus chikungunya prvi put je otkriven 1952. godine u Tanzaniji, a danas je prisutan u više od 110 zemalja. Iako je relativno čest u južnoj i jugoistočnoj Aziji te Africi, u Kini je do sada bio gotovo nepoznat. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) naglašava da je najbolji način borbe protiv virusa uklanjanje izvora stajaće vode kako bi se spriječilo razmnožavanje komaraca koji ga prenose.