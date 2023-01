Zbog jakog vjetra ograničeno prometovanje na više cesta, moguća i poledica

U većini krajeva unutrašnjosti oblačno, mjestimice uz malo snijega, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano, prognozira za subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Zbog jakog vjetra neke su ceste otvorene samo za osobna vozila, javlja HAK.

Na Jadranu puše umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima, osobito podno Velebita gdje može biti i orkanskih. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka većinom od -1 do 3, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.

Samo osobnim vozilima dozvoljeno je prometovanje autocestom A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za sve ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca i Obrovca, DC50-DC27); državnom cestom Maslenica-Zaton Obrovački (DC54) i Jadranskom magistralom između Karlobaga i Svete Marije Magdalene (DC8).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila u koju spadaju motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, te osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Jak vjetar puše i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić i na riječkoj obilaznici (A7) na mostu Rječina gdje se vozi uz ograničenje brzine. Kolnici su vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Moguća je poledica. U unutrašnjosti, Lici i Gorskom kotaru povremeno i mjestimice pada snijeg, upozoravaju iz HAK-a te pozivaju vozače na dodatan oprez.

