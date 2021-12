Na slobodi bio tjedan dana, sada ga sumnjiče za pokušaj iznude

Ni tjedan dana. Toliko je trebalo Tomislavu Sablji (39) da se ponovo nađe na vratima Remetinca. On je jedan od optuženika u aferi Tebra, koji je iz Remetinca u kojem je bio od srpnja 2019. izašao 2. prosinca 2021. No nekoliko dana kasnije ponovo je uhićen zbog sumnje da je pokušao iznuditi 77-godišnjaka.

Prema neslužbenim informacijama Sabljo i njegova žrtva, poznaju se duži niz godina, imali su neke zajedničke "poslove" jer se među ostalim Sabljo bavi i posuđivanjem novca na kamatu. U takvom "poslovanju" za povrat posuđenog novca obično se traži garancija u vidu upisa na neku nekretninu.

Neslužbeno se doznaje da je tako je bilo i ovaj put. Sabljo je od 77-godišnjaka tražio da mu vrati posuđeni novac, a kako to ovaj očito nije učinio, tražio ga je da neko zemljište kojim je očito taj povrat garantirao prepiše na treću osobu. To se nije dogodilo pa je, Sabljo, neslužbeno se doznaje, 77-godišnjaku prijetio da će ga ubiti, a sve navedeno događalo se od 6. do 10 prosinca 2021. Netko je Sabljin pokušaj iznude i prijetnje očito prijavio policiji, jer je on uhićen i tijekom vikenda je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Foto: Filip Kos/PIXSELL Dovođenje na ispitivanje u USKOK osumnjičenih koji su uhvaćeni u akciji Tebra

Ispitan je prvo na policiji, a zatim na tužiteljstvu koje je nakon toga trebalo odlučiti hoće li za njega tražiti istražni zatvor i po kojim osnovama. Sablji se tako nakon svega nekoliko dana na slobodi smiješi povratak u Remetinec u kojem je u srpnju 2019. završio nakon što je s još 15-ak osoba uhićen u sklopu akcije Tebra. USKOK je njega i Tomislava Sučića prvo sumnjičio, a zatim i optužio da su vodili zločinačko udruženje u sklopu kojeg je iz Crne Gore u Hrvatsku prokrijumčareno najmanje 16 tona marihuane, vrijedne oko 11 milijuna eura. Osim toga, Sabljo i Sučić su zajedno s Đorđem Vuletićem optuženi i da su vodili zločinačku grupu koja se bavila paležima vozila te naručivanjem premlaćivanja određenih osoba.

Optužnica protiv Sablje, Sučića, Vuletića i ostalih podignuta je u srpnju 2020. no još nije postala pravomoćna. Razloga je više. Spis je prvo imao sudac koji j u međuvremenu otišao na Visoki kazneni sud, a njemu su održavanje sjednica optužnog vijeća znatno otežali potres i COVID. Kada je spis dodijeljen drugom sucu, obrane su tražile da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoje neki dokazi, među njima i snimke tajno snimljenih razgovora. Sud je to odbio, detaljno obrazloživši svoju odluku, no to detaljno obrazloženje nije bilo dovoljno VKS-u, koji je nedavno prihvatio žalbe obrana te je optužnom vijeću sve vratio na ponovno odlučivanje, s uputom da svoju odluku još detaljnije obrazloži.

Kako je sve to trajalo, u međuvremenu je optuženicima istekao maksimalni istražni zatvor, pa su pušteni da se brane sa slobode. A to je pak dovelo do toga da je prošli tjedan sjednica optužnog vijeća odgođena zbog neurednih dostava poziva. Kada će ta optužnica biti potvrđena teško je reći, a Sabljo je u međuvremenu zapao u nove probleme. Osim toga, optužen je i u kraku afere Tebra, gdje ga se tereti da je Ferhata Čančara, zamjenika ODO-a u Zagrebu tražio da odbaci jednu kaznenu prijavu protiv njega.