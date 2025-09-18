Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGIČAN INCIDENT

Pucnjava u SAD-u: Ubijena tri policajca, a dvojica ranjena. Napadač preminuo

SAD
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
18.09.2025.
u 06:12

Pucnjava se dogodila u Codorus Townshipu na jugoistoku Pennsylvanije, kada su se policajci vratili na mjesto događaja kako bi nastavili istragu započetu dan ranije, rekao je povjerenik državne policije Christopher Paris na konferenciji za medije nekoliko sati nakon incidenta

Tri policajca ubijena su, a dvojica teško ranjena u Pennsylvaniji u srijedu u sukobu s naoružanim napadačem kojeg je potom policija ustrijelila, priopćili su dužnosnici. Pucnjava se dogodila u Codorus Townshipu na jugoistoku Pennsylvanije, kada su se policajci vratili na mjesto događaja kako bi nastavili istragu započetu dan ranije, rekao je povjerenik državne policije Christopher Paris na konferenciji za medije nekoliko sati nakon incidenta. 

Odbio je iznositi dodatne pojedinosti, osim što je istragu opisao kao "povezanu s obiteljskim odnosima". Trojica policajaca su poginula, dok su dvojica ranjenih prevezena u obližnju bolnicu gdje su im liječnici stanje ocijenili kritičnim, ali stabilnim. Najmanje jedan lokalni medij izvijestio je da su policajci pokušavali uručiti nalog za pretres kada je došlo do pucnjave.

Paris je naveo kako je napadača upucala policija. Osumnjičeni nije javno identificiran, a vlasti zasad nisu otkrile kojim su agencijama pripadali stradali policajci. Guverner Josh Shapiro posjetio je bolnicu kako bi odao počast poginulim policajcima.

"Ovo je apsolutno tragičan i razoran dan za okrug York i cijelu saveznu državu Pennsylvaniju. Važno je znati da su ove obitelji, koje sada tuguju, iznimno ponosne na svoje voljene koji su nosili uniformu kako bi nas čuvali", rekao je te pozvao na molitve za obitelji žrtava. Shapiro je također potvrdio da je primio poziv američke državne odvjetnice Pam Bondi koja je ponudila svu potrebnu saveznu pomoć.
Ključne riječi
pucnjava SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još