Pucnjava u SAD-u: Ubijena tri policajca, a dvojica ranjena. Napadač preminuo

Tri policajca ubijena su, a dvojica teško ranjena u Pennsylvaniji u srijedu u sukobu s naoružanim napadačem kojeg je potom policija ustrijelila, priopćili su dužnosnici. Pucnjava se dogodila u Codorus Townshipu na jugoistoku Pennsylvanije, kada su se policajci vratili na mjesto događaja kako bi nastavili istragu započetu dan ranije, rekao je povjerenik državne policije Christopher Paris na konferenciji za medije nekoliko sati nakon incidenta.

Odbio je iznositi dodatne pojedinosti, osim što je istragu opisao kao "povezanu s obiteljskim odnosima". Trojica policajaca su poginula, dok su dvojica ranjenih prevezena u obližnju bolnicu gdje su im liječnici stanje ocijenili kritičnim, ali stabilnim. Najmanje jedan lokalni medij izvijestio je da su policajci pokušavali uručiti nalog za pretres kada je došlo do pucnjave.

Paris je naveo kako je napadača upucala policija. Osumnjičeni nije javno identificiran, a vlasti zasad nisu otkrile kojim su agencijama pripadali stradali policajci. Guverner Josh Shapiro posjetio je bolnicu kako bi odao počast poginulim policajcima.

"Ovo je apsolutno tragičan i razoran dan za okrug York i cijelu saveznu državu Pennsylvaniju. Važno je znati da su ove obitelji, koje sada tuguju, iznimno ponosne na svoje voljene koji su nosili uniformu kako bi nas čuvali", rekao je te pozvao na molitve za obitelji žrtava. Shapiro je također potvrdio da je primio poziv američke državne odvjetnice Pam Bondi koja je ponudila svu potrebnu saveznu pomoć.