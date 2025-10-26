Naši Portali
PRESTANAK OPASNOSTI

Završena akcija: Protueksplozijska jedinica MUP-a uspješno onesposobila bombu u Puli

Lokacija u Puli gdje je pronađena zaostala bomba iz drugog svjetskog rata
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.10.2025.
u 11:02

Tijekom uklanjanja zrakoplovne bombe, na snazi je bila privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa, a građani koji žive na tom području bili su evakuirani.

U 10.29 sati akcija onesposobljavanja bombe na Velom Vrhu u Puli uspješno je završena, piše Glas Istre. Građani su o tome obaviješteni i putem SMS poruke poslane iz Centra 112, kroz Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Danas je u 8 sati, podsjetimo, krenula evakuacija građana zbog akcije uklanjanja avionske bombe iz Drugog svjetskog rata. Bomba GP 500 lb Mk IV, teška oko 225 kilograma, od čega 69 kilograma eksploziva TNT-a, predstavlja potencijalno značajnu opasnost te se cijeli postupak odvija prema strogim sigurnosnim pravilima. U 10 protueksplozijska jedinica MUP-a počela je s deaktivacijom bombe, a malo manje od pola sata kasnije onesposobljavanje bombe je uspješno završeno.

Tijekom uklanjanja zrakoplovne bombe, na snazi je bila privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa.
Veli vrh evakuacija bomba Pula

JA
Jasamlutalica
11:30 26.10.2025.

Zna li se jeli Ruska?

Avatar rubinet
rubinet
12:19 26.10.2025.

Sve čestitke Protueksplozijskoj jedinici MUP-a. Rade opasan i odgovoran posao.

