Završena akcija: Protueksplozijska jedinica MUP-a uspješno onesposobila bombu u Puli

U 10.29 sati akcija onesposobljavanja bombe na Velom Vrhu u Puli uspješno je završena, piše Glas Istre. Građani su o tome obaviješteni i putem SMS poruke poslane iz Centra 112, kroz Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Danas je u 8 sati, podsjetimo, krenula evakuacija građana zbog akcije uklanjanja avionske bombe iz Drugog svjetskog rata. Bomba GP 500 lb Mk IV, teška oko 225 kilograma, od čega 69 kilograma eksploziva TNT-a, predstavlja potencijalno značajnu opasnost te se cijeli postupak odvija prema strogim sigurnosnim pravilima. U 10 protueksplozijska jedinica MUP-a počela je s deaktivacijom bombe, a malo manje od pola sata kasnije onesposobljavanje bombe je uspješno završeno.

Tijekom uklanjanja zrakoplovne bombe, na snazi je bila privremena zabrana cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa.