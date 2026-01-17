Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Vaterpolisti kreću u lov na polufinale Eura, na redu je obračun s nezgodnim suparnikom
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Uništavanjem savezništva s Europom Washington sam sebi reže jedan od najvitalnijih izvora globalnog utjecaja

17.01.2026. u 19:08

Trump će možda dobiti Grenland, ali će izgubiti Europu, a to će biti nenadoknadiv gubitak za SAD

Jedan umirovljeni nizozemski general upozorio je ovih dana Amerikance da će se u slučaju aneksije Grenlanda morati odreći brojnih američkih vojnih baza u Europi, poput Ramsteina, Lakenheatha, Mildenhalla, Aviana, Alconburyja, Lajesa, Morona i Rote. Premda je takvu mogućnost čak i u sadašnjim okolnostima teško zamisliti, europske zemlje morale bi u tom slučaju preuzeti sadašnje američke baze u Europi s obzirom na to da bi nastavak prisutnosti agresora i okupatora na europskom tlu bio politički, strateški i moralno neodrživ. Invazija na teritorij članice Europske unije i NATO-a predstavljala bi brutalno kršenje Povelje UN-a, kao i 1. članka Sjevernoatlantskog ugovora, koji zabranjuje ne samo korištenje nego i prijetnje silom među saveznicima. NATO, koji počiva upravo na ideji da napad na jednu članicu predstavlja i napad na cijeli savez, baš kao što je to naglasila i danska premijerka Mette Frederiksen, ne bi preživio napad vodeće i najsnažnije članice na drugu članicu saveza.

Ključne riječi
Europa SAD NATO Grenland

Komentara 9

Pogledaj Sve
TH
than
19:35 17.01.2026.

Cim se Europa odvoji od Amerike svijet ce odahnuti, ponajprije EU. Nece nitko rovariti po Europi, najmanje Rusi. Jedini problem je sto Europa nije prosla pubertet, odnosno vecina se ne osjeca Europljanima (kao sto su u Americi vecinom Amerikanci), a u takvom kontekstu se dolazi do jednog velikog problema. Granice koje su mijenjane stoljecima po raznoraznim osnovama mogle bi postati ogroman problem i pokrenuti nove ratove odlaskom "velikog brata". No na europskim politicarima je uloga ili da ujedine Europu, ali buduci da je vecina njih nesposobna, nisam optimist.

V0
Vlaskoulicanec4.0
19:45 17.01.2026.

Europa je dragi moj stara i olinjala baba koja kozmetičkom operacijama vrlo sumnjiva uspjeha pokušava vratiti mladost i vitalnost. Ako je Rimsko carstvo propalo 476. godine, mi smo aktualno tu negdje oko 460. godine. Ekonomski na kraju, razjedinjeniji no ikada, preplavljeni neprijateljski nastrojenim strancima, dekadentni do bola, bez ikakvog utjecaja u svijetu, ... Ne treba Washington nas, već mi trebamo Washington ako želimo preživjeti!

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
19:46 17.01.2026.

Amerika gleda dugoročno. Europa će za 20 godina u cijelosti postati šerijatski kalifat i tada će se savezništvo s Europom ugasiti samo po sebi. Zato je za Ameriku bolje odmah prerezati veći dio suradnje s Europom, jer koji je smisao nastaviti trošiti milijarde na NATO i zaštitu Europe koja će se sutra okrenuti protiv tebe?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Rafalei stigli u Hrvatsku
Premium sadržaj
Video sadržaj
14
ISPOD CRTE

Čiji su veći rafalei, Plenkovićevi ili Vučićevi? Da smo čekali, sad ne bismo imali nikakve!

Što god Plenković kupi, naručit će i Vučić. Makar preko Temua. Uzeo bi i nosače aviona, samo kad bi se RH na to odlučila. Pa makar ih usidrio pred Beogradom na vodi, poput razarača na Temzi. Pa što košta da košta. Nije vožd nikad bio cicija. Barem kad je riječ o samoodržanju. Srbija će konačno nešto, eto i kupiti, a da nije ukrala od RH i drugih iz bivše države.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!