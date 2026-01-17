Uništavanjem savezništva s Europom Washington sam sebi reže jedan od najvitalnijih izvora globalnog utjecaja

Jedan umirovljeni nizozemski general upozorio je ovih dana Amerikance da će se u slučaju aneksije Grenlanda morati odreći brojnih američkih vojnih baza u Europi, poput Ramsteina, Lakenheatha, Mildenhalla, Aviana, Alconburyja, Lajesa, Morona i Rote. Premda je takvu mogućnost čak i u sadašnjim okolnostima teško zamisliti, europske zemlje morale bi u tom slučaju preuzeti sadašnje američke baze u Europi s obzirom na to da bi nastavak prisutnosti agresora i okupatora na europskom tlu bio politički, strateški i moralno neodrživ. Invazija na teritorij članice Europske unije i NATO-a predstavljala bi brutalno kršenje Povelje UN-a, kao i 1. članka Sjevernoatlantskog ugovora, koji zabranjuje ne samo korištenje nego i prijetnje silom među saveznicima. NATO, koji počiva upravo na ideji da napad na jednu članicu predstavlja i napad na cijeli savez, baš kao što je to naglasila i danska premijerka Mette Frederiksen, ne bi preživio napad vodeće i najsnažnije članice na drugu članicu saveza.
Trump će možda dobiti Grenland, ali će izgubiti Europu, a to će biti nenadoknadiv gubitak za SAD
Europa je dragi moj stara i olinjala baba koja kozmetičkom operacijama vrlo sumnjiva uspjeha pokušava vratiti mladost i vitalnost. Ako je Rimsko carstvo propalo 476. godine, mi smo aktualno tu negdje oko 460. godine. Ekonomski na kraju, razjedinjeniji no ikada, preplavljeni neprijateljski nastrojenim strancima, dekadentni do bola, bez ikakvog utjecaja u svijetu, ... Ne treba Washington nas, već mi trebamo Washington ako želimo preživjeti!
Amerika gleda dugoročno. Europa će za 20 godina u cijelosti postati šerijatski kalifat i tada će se savezništvo s Europom ugasiti samo po sebi. Zato je za Ameriku bolje odmah prerezati veći dio suradnje s Europom, jer koji je smisao nastaviti trošiti milijarde na NATO i zaštitu Europe koja će se sutra okrenuti protiv tebe?
Cim se Europa odvoji od Amerike svijet ce odahnuti, ponajprije EU. Nece nitko rovariti po Europi, najmanje Rusi. Jedini problem je sto Europa nije prosla pubertet, odnosno vecina se ne osjeca Europljanima (kao sto su u Americi vecinom Amerikanci), a u takvom kontekstu se dolazi do jednog velikog problema. Granice koje su mijenjane stoljecima po raznoraznim osnovama mogle bi postati ogroman problem i pokrenuti nove ratove odlaskom "velikog brata". No na europskim politicarima je uloga ili da ujedine Europu, ali buduci da je vecina njih nesposobna, nisam optimist.