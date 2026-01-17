Uništavanjem savezništva s Europom Washington sam sebi reže jedan od najvitalnijih izvora globalnog utjecaja

Jedan umirovljeni nizozemski general upozorio je ovih dana Amerikance da će se u slučaju aneksije Grenlanda morati odreći brojnih američkih vojnih baza u Europi, poput Ramsteina, Lakenheatha, Mildenhalla, Aviana, Alconburyja, Lajesa, Morona i Rote. Premda je takvu mogućnost čak i u sadašnjim okolnostima teško zamisliti, europske zemlje morale bi u tom slučaju preuzeti sadašnje američke baze u Europi s obzirom na to da bi nastavak prisutnosti agresora i okupatora na europskom tlu bio politički, strateški i moralno neodrživ. Invazija na teritorij članice Europske unije i NATO-a predstavljala bi brutalno kršenje Povelje UN-a, kao i 1. članka Sjevernoatlantskog ugovora, koji zabranjuje ne samo korištenje nego i prijetnje silom među saveznicima. NATO, koji počiva upravo na ideji da napad na jednu članicu predstavlja i napad na cijeli savez, baš kao što je to naglasila i danska premijerka Mette Frederiksen, ne bi preživio napad vodeće i najsnažnije članice na drugu članicu saveza.