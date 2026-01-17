Stižu prve reakcije na Trumpov šokantni potez: 'Dosta je bilo'

"Carine su užasna ideja", rekla je liderica britanske oporbe Kemi Badenoch, prenosi BBC. Ona je na društvenim mrežama napisala kako je Donald Trump u krivu što uvodi carine Ujedinjenom Kraljevstvu. Dodala je kako će se zbog toga kupci u UK-u i SAD-u suočiti s višim troškovima. "Ove carine bit će još jedno opterećenje za poduzeća diljem naše zemlje. O suverenitetu Grenlanda trebaju odlučivati samo građani Grenlanda", poručila je

Vođa Liberalnih demokrata Ed Davey izjavio je kako je politika premijera Velike Britanije Keira Starmera prema SAD-u "u potpunom rasulu". On je na društvenoj mreži X objavio kako "Trump sada kažnjava Ujedinjeno Kraljevstvo i saveznike u NATO-u samo zato što rade ispravnu stvar. Vrijeme je da premijer čvrsto stane nasuprot nasilniku u Bijeloj kući i zajedno s europskim i Commonwealth saveznicima natjera ga da odustane od ovog nepromišljenog plana.“ Vođa stranke Reform UK Nigel Farage izjavio je kako će Trumpove carine naštetiti Ujedinjenom Kraljevstvu. "Ne slažemo se uvijek s američkom vladom, a u ovom slučaju sigurno se ne slažemo. Te carine će nas povrijediti. Ako je Grenland ranjiv na zlonamjerne utjecaje, onda ponovno pogledajte Diego Garcia.“

Iz britanske Zelene stranke izjavili su kako je Trumpovo uvođenje carina "skandalozna zloupotreba moći". Predsjednica parlamentarne Zelene stranke Ellie Chowns rekla je kako američki predsjednik međunarodnu scenu tretira kao dječje igralište i da zastrašivanjem i silom pokušava natjerati druge zemlje da mu se pokore. Izjavila je kako je to "izravan napad na načelo samoodređenja naroda, jer budućnost Grenlanda tretira kao plijen koji se može kupiti i prodati. Ujedinjeno Kraljevstvo se ne smije dati zastrašiti.“ Chowns kaže da britanska vlada "mora pokazati kičmu". "Grenland se ne može kupiti – vrijeme je da se dokaže da ni Britaniju nije moguće kupiti", dodala je.

Na najavu američkog predsjednika kako će uvesti carine Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Finskoj reagirao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. On je rekao da koordinira zajednički odgovor na Trumpove carine. "Europska unija će uvijek biti vrlo čvrsta u obrani međunarodnog prava... koje, naravno, počinje na teritoriju država članica Europske unije“, izjavio je na konferenciji za novinare.

Danski političari također počinju reagirati na najnovije Trumpove carine.Liderica Danskih demokrata, Inger Støjberg, za nacionalnu dansku televiziju DR izjavila je da se Danska ne smije pokoriti „Trumpovim metodama zastrašivanja“. Danski zastupnik Pelle Dragsted je objavio na X-u kako se prijetnje carinama "moraju dočekati europskom solidarnošću i otporom“. Također je dodao „dosta je bilo.“

Na odluku predsjednika SAD-a reagirao je i francuski predsjendik Emmanuel Macron. On je izjavio da Francuska ostaje predana "suverenitetu i neovisnosti naroda“ dok izražava podršku Grenlandu i Danskoj. Macron kaže da "nikakva zastrašivanja ni prijetnje neće utjecati na nas“ dok Trumpove prijetnje carinama opisuje kao "neprihvatljive“. "Europljani će na njih odgovoriti ujedinjeno i koordinirano ako budu potvrđene“, rekao je. "Osigurat ćemo da se europski suverenitet poštuje.“