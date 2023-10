Zavadlavu presuda u utorak. Tvrdi da nije ubio, a motiv priznaje

Ovaj okrivljenik negira da bi svojim rukama na oružju stisnuo obarač i pucao u tri osobe. A pitanje motiva, ja se pridružujem u cijelosti s tužiteljstvom, nemam tu šta više pričati, mislim da je stvar jasna – konfuzne su završne riječi Filipa Zavadlava (27) kojemu će u utorak na Županijskom sudu u Splitu biti izrečena presuda za trostruko teško ubojstvo Marina Bobana (25), Jurice Torlaka (37) i Marina Ožića Paića (25) u siječnju 2020. godine u splitskom Varošu.

Riječ je o ponovljenom suđenju na kojem je sudsko vijeće pod predsjedanjem Višnje Strinić trebalo utvrditi motiv počinjenja djela. Naime, prvom presudom osuđen je na 40 godina zatvora, međutim Visoki kazneni sud ukinuo ju je presudu tražeći da se utvrdi motiv ubojstava. Za tužiteljstvo, nema dileme, Zavadlav je zločin počinio iz bezobzirne osvete jer su ga ubijeni maltretirali zbog duga za drogu njegovog brata Stanislava.

- Nesporno je postojao motiv, osveta, to proizlazi iz svih dokaza. A samo počinjenje je planirano do u detalja, hladnokrvno izvršeno, promišljeno i beskrupulozno obavljeno - tvrdi zamjenica županijskog državnog odvjetnika Mira Dolić. Filip Zavadlav iako je rekao kako je s motivom "stvar jasna", do samoga kraja je ponavljao kako on nije počinio ubojstva već je riječ o "zabuni". -Proizvoljan je zaključak suda, tužiteljstva, javnosti i svih da bi ovaj okrivljenik pucao u tri osobe. Takvih podataka nema, a kamoli dokaza. A ovih dokaza kojih ima to su dokazi koji potvrđuju da ovaj okrivljenik nije počinio ovo za što je osuđen. Ne da nema dokaza da je on kriv nego ima dokaza da nije kriv. Molim sud da to ima na umu - poručio je Zavadlav koji je za sebe zatražio oslobađajuću presudu.

Na drugom, ponovljenom suđenju, iako je cijelo vrijeme isticao kako je ubrojiv, služio se stručnim, pravnim terminima i nastojao parirati sutkinji Strinić, (nije se libio reći joj kako njezin posao zna bolje od nje), svojim ponašanjem i izgledom kao da je htio poručiti suprotno. Na jednom ročištu sudu se obraćao isključivo na talijanskom jeziku, a na sljedećem, kada je pročitano psihijatrijsko vještačenje kojim je još jednom utvrđeno da je raspravno sposoban, tvrdio je kako je iznenađen svime jer on talijanski uopće ne govori. Svjedoke je ispitivao, dobacivao je, upadao u riječ, uvijek na rubu da bude izbačen iz sudnice, što mu se jednom i dogodilo kada je ometao gledanje snimki ubojstava uporno tvrdeći kako on nije osoba na snimkama. Nastojao je šokirati i svojim izgledom. Dolazio je i u bijelom odijelu i s kravatom, ali i u hipi izdanju, neobrijan i neočešljan s maramom oko glave.

Tijekom tri godine, bio je i nabildan i uvježban, ali i mršav i ispijen, kakav je u zadnje vrijeme. Upitno je je li češće mijenjao imidž u sudnici ili odvjetnike koji su ga branili. Promijenio ih je šest. Najduže ga je branio Branko Šerić, kojega je nakon otkazivanja punomoći zamijenilo niz odvjetnika po službenoj dužnosti, koji se nisu dugo zadržali, nakon kojih je angažirao Doris Koštu. Međutim i njoj je otkazao punomoć i to usred ročišta, u sudnici i sada ga opet brani odvjetnik po službenoj dužnosti, Toni Vukićević.

On drži kako nije dokazano da su ubojstva počinjena iz bezobzirne osvete, te da nije riječ o teškim ubojstvima već o običnim, kako je okarakterizirano u prvom postupku. Naravno, tužiteljstvo smatra drugačije. -Okrivljeni je uzeo pravdu u svoje ruke. Nabavio je oružje da razriješi svoju situaciju. Gađao je žrtve u najvitalnije dijelove tijela, čekao ih je, znao je da dolaze. Mi smo uređena država, kada bi svi tako rješavali probleme, pretvorili bi se u Divlji Zapad. Ako je okrivljeni imao problema sa zdravljem, trebao je ići liječniku. Ako je bilo prijetnji, trebao ih je prijaviti policiji – poručila je tužiteljica Dolić. Presuda će biti pročitana u utorak u 13,30 sati.

