Zvuči nestvarno: Država nudi mladim obiteljima besplatno kuću, hranu i 18 tisuća eura ako se presele na ovaj otok

Zamislite preseljenje na mali grčki otok s bijelim kućama, slikovitom lukom i morem nestvarno plave boje i da vam za to još plate. Iako zvuči kao san, zahvaljujući posebnoj inicijativi, to bi uskoro mogla postati stvarnost, piše Mirror. Radi se o Antikiteri, grčkom otoku smještenom u Egejskom moru, između Krete i Peloponeza. Zbog sve manjeg broja stanovnika, lokalne vlasti odlučile su privući nove doseljenike nudeći besplatan smještaj, hranu i mjesečnu financijsku potporu. Grčka će tako svima koji se odluče preseliti na ovaj otok isplaćivati 500 eura mjesečno tijekom tri godine, što ukupno iznosi oko 18 000 eura. Ovaj program je prvenstveno namijenjen mladim obiteljima i kvalificiranim radnicima.

Ovaj otok nudi miran, ruralan način života, predivne plaže i ugodnu mediteransku klimu, daleko od gradske vreve i stresa. "Antikitera trenutno ima samo 45 stalnih stanovnika, što je čini izuzetno mirnom i bliskom zajednicom", rekao je direktor operacija u međunarodnoj logističkoj tvrtki Seven Seas Worldwide Wayne Mills. Cilj im je privući mlade obitelji kako bi otok ponovno oživio. Većina trenutnih stanovnika starija je od 50 godina, a djece je vrlo malo. Prema navodima grčke tvrtke Elxis, koja se bavi nekretninama i pravnim uslugama, projekt organizira Grčka pravoslavna crkva Kythire, koja upravlja i Antikiterom. U potrazi su za: mladim obiteljima, pekarima, ribarima i osobama s djecom.

Planirano je useljenje najviše pet obitelji, a svi kandidati morat će proći intervju prije odobrenja preseljenja. Predsjednik Antikitere Andrea Harhalakis izjavio je: "Trebaju nam mlade obitelji, dovoljno velike da otok ponovno postane živ i pun dječjeg smijeha". Iako obiteljima obećavaju nove kuće, one još nisu izgrađene zbog administrativnih kašnjenja. Zbog toga se zasad nitko još nije doselio u sklopu ovog programa. Do otoka se može doći trajektom s Kythire ili iz luke Kissamos na Kreti. Zimi na otoku radi samo jedna mala trgovina s osnovnim namirnicama, no otok ima struju i internet.

Svjetski je poznat po Antikiterskom mehanizmu, drevnom grčkom analognom "računalu" iz razdoblja od 150. do 100. godine prije Krista, koje je služilo za predviđanje astronomskih pojava. Pronađeno je 1901. godine u brodolomu pokraj otoka i smatra se jednim od najvažnijih tehnoloških otkrića antičkog svijeta.

Brodolom Antikitere (oko 70.-60. g. pr. Kr.) jedan je od najbogatijih ikad otkrivenih, s brojnim kipovima, kovanicama i luksuznim predmetima. Osim povijesti, otok je poznat i po svojoj netaknutoj prirodi. Antikitera je važno odmorište za ptice selice koje putuju između Europe i Afrike, što ga čini pravim rajem za promatrače ptica i ljubitelje divljine.