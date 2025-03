Zatvara se popularna trgovina sportske opreme: Nude sve na rasprodaji uz popuste do 70%

Poznati slovenski i hrvatski maloprodajni lanac specijaliziran za prodaju košarkaške opreme, Grosbasket, iznenadio je svoje vjerne kupce nedavnom objavom o zatvaranju svih svojih fizičkih i online trgovina. Trgovine u Zagrebu i Ljubljani posljednji će put otvoriti svoja vrata 31. ožujka, dok će online narudžbe biti dostupne samo do 20. ožujka. Do tada traje i totalna rasprodaja zaliha uz popuste do 70 posto.

U službenoj objavi na društvenim mrežama, tvrtka je s tugom obavijestila svoje kupce o ovom teškom koraku: “Nakon više od deset godina poslovanja, našli smo se pred teškom odlukom o zatvaranju svih naših trgovina i online platforme. S velikom tugom moramo obavijestiti naše vjerne kupce da ćemo prestati s poslovanjem,” stoji u objavi, koju prenosi slovenski Žurnal.

Grosbasket je svoje početke imao 2014. godine u Sloveniji, gdje je u skromnom prostoru od 40 m² počeo s prodajom košarkaške opreme, a ubrzo je proširio poslovanje na online prodaju. Godine 2016. preselio se u veći prostor u ljubljanskom trgovačkom centru Rudnik, a godinu dana kasnije otvorena je trgovina i u Zagrebu. U međuvremenu, tvrtka je stekla reputaciju kao vodeći distributer košarkaške opreme u regiji, nudeći bogat asortiman proizvoda i usluga ljubiteljima košarke.

Iako su se problemi počeli nagomilavati u 2023. godini, gdje je poslovanje u Hrvatskoj završeno s neto gubitkom od 205.711 eura, tvrtka je u prethodnim godinama bilježila profit. Visoke tekuće obveze na kraju 2023. godine, koje su iznosile 885.700 eura, vjerojatno su bile ključni faktor koji je doveo do ove odluke. Zatvaranje trgovina izazvalo je šok među kupcima, a na Facebooku su se pojavile inicijative za pokušaj spašavanja poslovanja, no čini se da to neće biti moguće.

“Izuzetno smo zahvalni na podršci koju smo dobili od naših kupaca, partnera i svih koji su pridonijeli rastu naše tvrtke. Iako se susrećemo s izazovima, ponosni smo na putovanje koje smo prošli, a naša strast prema košarci bit će prisutna u svakom koraku,” poručili su iz tvrtke, zahvalivši se svima koji su ih podržavali tijekom svih godina poslovanja. Kupci koji posjeduju kupone ili namjeravaju obaviti kupnju, pozvani su da iskoriste priliku do zatvaranja trgovina, uz značajne popuste na sve proizvode do kraja ožujka.

>>> VIDEO Digli cijenu popularne čokolade, a smanjili pakiranje