Zastupnici, ne zaboravite da je među vama dosta liječnika

Na molbu ministra Vilija Beroša Hrvatska liječnička komora (HLK) pozvala je umirovljene liječnike, koji to žele, da se ponovno profesionalno angažiraju u zdravstvenim ustanovama te tako pomognu u ovoj alarmantnoj epidemiološkoj situaciji. A Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) apelirala je na sve liječnike koji su otišli u politiku da svoje političke aktivnosti stave u mirovanje i "sjete se da su liječnici". No kada je riječ o umirovljenim liječnicima, što znači da su to ljudi u poznijim godinama, nameće se pitanje - je li baš u redu ponovno na rad zvati one koji ionako, zbog svoje dobi, spadaju u najrizičniju skupinu? Treba li tu "stručnu", ali ipak umirovljenu populaciju izlagati takvu riziku?

Epidemiološko ratno stanje

- Dugo smo i dobro o tome promislili nakon što je ministar HLK uputio molbu za aktiviranje poziva umirovljenim liječnicima. Istina, lomili smo se, no razlog zašto smo ipak pristali na takav potez jest to što vidimo prostor da se ti naši kolege aktiviraju na onim mjestima gdje će zamijeniti postojeći liječnički kadar koji bi se aktivirao za liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. Znači, oni bi se angažirali tako da ne dolaze u doticaj s pozitivnim, zaraženim pacijentima. Primjerice, umirovljenog bi se anesteziologa stavilo na posao u hladnu salu, odnosno on bi mogao obraditi pacijenta koji je testiran i čiji je test negativan, ali zahtijeva neku hitnost koja se mora rješavati u sali. Naravno, pitanje je koliko sad uopće možemo biti sigurni, jer danas možete biti negativni na testu, a sutra već pozitivni. Ali ako su pisma iz Dubrave točna, onda imamo situaciju koja nije nimalo simpatična. Dapače, epidemijski gledano, imamo ratno stanje, a u ratu ne možemo puno toga birati - kazala nam je jučer predsjednica HUBOL-a Ivana Šmit.

A što na sve kažu oni u politici koji su po struci liječnici i koji su pozvani da svoje političke funkcije stave u mirovanje?

- Situacija je da nisu jednako zdravi ni svi mladi ni svi starije životne dobi pa svatko od umirovljenih kolega treba dobro promisliti želi li svoj život i zdravlje dovesti u rizičnu situaciju. Ako se oni ipak odazovu ovom pozivu, onda pretpostavljam da će se njih staviti na manje zahtjevne radne jedinice gdje nisu baš oboljeli od COVID-19. No bez obzira na to, oni i na takvim jedinicama mogu biti izloženi infekciji - rekla je SDP-ova zastupnica i liječnica Renata Sabljar-Dračevac, dodavši da je i dalje zaposlena u struci.

- Kolege liječnici, naročito nedavno umirovljeni i dobrog zdravlja, koji se žele staviti na raspolaganje zdravstvenom sustavu, dobro su došli. No njihov angažman ne smije biti obvezan i pod pritiskom javnosti. Na mjestima na kojima mogu pomoći i koja su s manjim rizikom od zaraze treba im se osigurati visok stupanj zaštite. A većina nas liječnika koji radimo u Saboru, radimo sve vrijeme i s pacijentima, koliko maksimalno stignemo, i to za ukupno jednu plaću - kazala je druga SDP-ova zastupnica i liječnica Andreja Marić, nastavivši da se jučer na Odboru za zdravstvo od ministra Beroša tražilo rješavanje problema vezano za pandemiju.

- Tko bi u tome trebao sudjelovati ako se potpuno izuzmemo mi liječnici koji jako dobro poznajemo zdravstveni sustav, u stanju smo artikulirati probleme i ponuditi rješenja? Stoga ne vidim benefit da nas desetak stavi saborske mandate u mirovanje kada ionako cijelo vrijeme doprinosimo svojim radom i u svojim zdravstvenim ustanovama - poručila je A. Marić.

Liječnik i vikendima

- To je dobrovoljan poziv. Naravno da su stariji rizičniji, no tko od umirovljenih smatra da je zdrav, da je u dobroj fizičkoj kondiciji, da može i zna pomoći, uza sve mjere zaštite, ne vidim zašto bi to bio problem. A ja svaki dan radim u bolnici te svoju plaću primam za rad u bolnici i na fakultetu pa taj poziv na mirovanje zastupničkog mandata nema veze sa mnom - rekao nam je HDZ-ov potpredsjednik Sabora i liječnik Željko Reiner, dok je HDZ-ov Ivan Ćelić, također liječnik, uzvratio:

- Što se tiče poziva upućenog saborskim zastupnicima, riječ je o deset radno aktivnih liječnika koji i dalje rade u svojim zdravstvenim ustanovama. Osobno kao liječnik radim i vikendima, a u Saboru volontiram.