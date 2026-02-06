Šušnjar odgovorio suvlasniku Gredelja: 'To mi djeluje kao da smo na placu'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u RTL-u Danas. Govorio je o sudbini Gredelja i njegovih 300 radnika. Na konstataciju suvlasnika Gredelja koji kaže da, ako država stavi 100 milijuna eura za putnički program, neće doći do gašenja, ministar odgovara da to ne ide baš tako. "To mi djeluje kao da smo na placu ili kao neki kviz gdje netko zaželi -'Neka država da 100 milijuna pa ćemo mi...' To ne ide baš tako. Mi smo tržišna ekonomija, postoje pravila poslovanja, postoji javna nabava koja treba biti napravljena. Postoje potrebe onih koji koriste usluge Gredelja pa ako ih oni imaju, ukoliko su u sustavu državnih kompanija, mora se provesti javna nabava, cijena, tenderi... Sudbina radnika je neizvjesna. Ja čak mislim da i nije neizvjesna. Postoje i procedure u ovakvim slučajevima. Postoji proces zbrinjavanja koji su oni pokrenuli. Samo se nadam da će ispoštovati sve zakonske obveze koje imaju prema radnicima. Mi trebamo takve radnike. Imamo i druge kompanije koje trebaju stručna znanja koja imaju radnici Gredelja", rekao je.

Na pitanje što je po njemu u pozadini ove priče o gašenju proizvodnje, je li uzrok doista situacija na tržištu ili atraktivno zemljište, ministar kaže kako on nije radio istraživanje tržišta vezano za poslove kojim se bavi Gredelj, ali da to može biti odluka vlasnika. "Vidjeli ste da on ima još neke kompanije u okruženju koje se bave tim poslom. Ali, ne sumnjam ako njima bude opcija da izađu iz Gredelja da će se naći kupac koji će nastaviti ovaj posao koji vjerujem da je danas potreban i atraktivan", izjavio je.

Novinarka ga je upitala i za deveti paket mjera koji ističe uskoro i o subvencijama za struju i plin. "Što se tiče mjera, mi pratimo situaciju na tržištu energije. Te mjere se dominantno tiču električne energije. Pomno smo pratili situaciju naftnih derivata. Kada smo izašli iz regulacije tih cijena - ništa se spektakularno nije dogodilo, čak su se cijene u određenom omjeru smanjile. Taj trenutak mora doći", konstatirao je Šušnjar. Na pitanje je li to u sljedećem paketu, ministar odgovara: "Mi sad i nemamo neku veliku regulaciju na ove cijene i pratimo situaciju. Građanima smo i najavili da ćemo postupno izlaziti kako bi oni to što manje osjetili. Je li to sad ili ne, ne mogu to sa sigurnošću reći."

Postavilo se pitanje i kada će se PDV na plin vratiti na 13 posto? Jesu li te analize gotove? "Drago mi je što ste pobrojali sve te mjere da bi građani znali kako je vlada intervenirala da bi imali što priuštiviju energiju i to je jedna od mjera koja će se morati vratiti na tržišne postavke", odgovorio je ministar. Na pitanje kada će to biti kaže: "To se sve donosi u okviru ovog paketa mjera, ali to ćemo vidjeti s nadležnim ministrom Ćorićem".

Upitan je i o tome je li vlada organizacijom dočeka mimo volje grada prekršila ustav. "Danas je Thompson vruća tema, meni su draže teme industrijske proizvodnje. Thompson je bio tabu tema, DP ga je vratio na pozornicu. Mogu reći da svi s njim pjevaju uglas", kaže ministar. Tvrdi i kako vlada time nije zadirala u lokalnu autonomiju. Na konstataciju novinarke da su građani dali gradonačelniku povjerenje da donosi svoje odluke, Šušnjar odgovara: "Apsolutno, ali su i Vladi dali povjerenje da donosi odluke iz svog djelokruga. Vlada može u svrhu ostvarenja nacionalnih tema". Mislite da je to bio taj slučaj? "Ima ih niz i nije to prvi put da Vlada intervenira".

Osvrnuo se i na rast industrijske proizvodnje. "U studenom imamo podatke da je rasla 8,8 posto, a na godišnjoj razini oko 3,8 posto. Ključno je da nam raste produktivnost koja je oko šest posto u ovoj godini. Mi danas imamo udio visokotehnoloških i srednjetehnoloških industrija od oko 25 posto. Međutim, mi radimo novu strategiju gdje će nam fokus biti upravo na tim industrijama. Bit će popraćena i nacionalnim sredstvima. Strategija bi trebala biti donesena do kraja prvog kvartala ove godine", izjavio je ministar.