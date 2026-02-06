Naši Portali
PRIJETI MU DO 5 GODINA

Prijetio smrću predsjedniku zadarskog SDP-a pa mu poslao pismo isprike

Autor
Frane Šarić
06.02.2026.
u 20:24

"Ovog puta su institucije reagirale brzo i odlučno i to je poruka koju treba ponavljati jer nasilje i zastrašivanje imaju posljedice", napisao je Radeta

Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta objavio je da je danas iz zatvora dobio pismo čovjeka koji mu je putem društvenih mreža prijetio smrću. Večernji list pokušao je dobiti od Radete više informacija o slučaju no nismo ga uspjeli dobiti na telefon. 
- Četiri mjeseca je proveo u istražnom zatvoru. Prijeti mu i do pet godina zatvora. U pismu priznaje krivnju, iskreno se kaje i moli oprost. Ispriku prihvaćam!  Ne zato što relativiziram prijetnje ili zato što mislim da je ovo “nesporazum” već zato što vjerujem u državu, zakon i demokraciju. Prijetnje smrću nisu političko mišljenje. One su napad na demokraciju. Napad na pravo svakoga da se slobodno bavi politikom bez straha hoće li završiti pod policijskom zaštitom ili u crnoj kronici. Različita mišljenja rješavaju se argumentima, ne prijetnjama.

Ovog puta su institucije reagirale brzo i odlučno i to je poruka koju treba ponavljati jer nasilje i zastrašivanje imaju posljedice. Ali demokracija ne završava kaznom. Ona počinje odgovornošću svih nas. Svrha pravde nije osveta, nego odgovornost i promjena. Ako čovjek nakon kazne razumije da je pogriješio, ako se iskreno kaje i želi biti bolji tada društvo mora znati pružiti ruku, a ne zauvijek držati šaku.  Politika u Hrvatskoj mora prestati biti ring, a društvene mreže oružarnica. Ako želimo normalnu zemlju, onda moramo imati i normalnu politiku što podrazumijeva jasne granice, jake institucije i dovoljno hrabrosti da pokažemo ljudskost. Ako je ovaj slučaj ikome bio mala škola građanskog odgoja onda je ispunio svoju svrhu - objavio je predsjednik zadarskog SDP-a.

