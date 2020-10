Umirovljeni liječnik vraća se na posao: 'Spadam u rizičnu skupinu, no nitko nije sasvim zaštićen'

Umirovljeni intenzivist Vladimir Gašparović odazvao se kako bi pomogao kolegama koji su zbog velikog priljeva pacijenata prilično iscrpljeni.

"Jasno je da situacija postaje sve teža. Čovječanstvo je suočeno s problemom s kojim nema iskustva i svjedoci smo da nas svakodnevno iznenađuju brojke onih koji su inficirani, onih koji završavaju u bolnici, ali i onih koji gube glavu. Na javljanje za pomoć potaknut sam tom činjenicom, ali i zbog jasnih izjava kroz medije da ljudi u zdravstvenom sustavu fali - što zbog prenapregnutosti u radu, ili zbog toga što se kolege inficiraju ili završavaju u izolaciji", rekao je za N1 te kazao kako se Komori javio i prije poziva ministra.

"Umanjivanje ozbiljnosti situacije može dovesti do toga da se stvari pogoršaju", rekao je i ustvrdio kako se ne boji, iako je dio rizične skupine.

"Po dobi ja, kao i većina umirovljenih kolega koji su s punim stažom išli u mirovinu, spadam u rizičnu skupinu. No svjedoci smo toga da nitko nije sasvim zaštićen, a i tako mi je grah pao - to sam prije mnogo godina odabrao i dan danas u tome pronalazim osobno zadovoljstvo. Je li to razborito ili ne, ne znam. Da je rizičnost nešto veća... No svatko tko izlazi iz četiri zida izlaže se u nekoj mjeri riziku. Mislim da se u četiri zida živjeti ne može. To je pokazao lockdown. Moramo živjeti s tim", rekao je i ispričao je li se susreo s nečim sličnim u svojoj karijeri.

"Diplomirao sam 1971. godine i od tada sam u neprekidnom radnom odnosu. Jedan je vikend u Hrvatskoj bio koji se može, s puno drugačijim karakteristikama, usporediti s ovim. Tada su se u našoj zemlji pojavile iznenadne smrti pacijenata na dijalizi i to je bilo jako zahtjevno vrijeme. U tom trenu nitko nije znao što se događa i detektivskim je radom trebalo dokučiti o čemu se radi. To je kraće trajalo i završilo s manje nesretnih ishoda, ali je bilo vrlo ozbiljno", rekao je Gašparović.

Za trenutnu situaciju u zdravstvenom sustavu kaže kako je mnogo drugačija nego u vrijeme kada je on radio.

"O dugovima neću govoriti, jer oni postoje jako dugo. Nesretne situacije o kojima sam čitao nisu bile karakteristike vremena kada sam radio u bolničkom sustavu uopće. Možda se preciznije može reći da su to bile iznimne situacije, da za nekoliko dana nedostaje jedan lijek, ali se to nastojalo posudbama unutar bolnice ili posudbama među bolnicama riješiti. To nije bilo tako dramatično. No ovo što se događa sada drugačije je nego što se događalo u zadnjih nekoliko desetljeća", rekao je liječnik.