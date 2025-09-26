Zastrašujuća karta otkriva što bi se moglo dogoditi ako bi Rusi napali ove europske gradove

Izjave ruskog savjetnika Sergeja Karaganova i televizijskog propagandista Vladimira Solovjova izazvale su zabrinutost zbog njihovih provokativnih komentara o mogućem nuklearnom napadu na Ujedinjeno Kraljevstvo, s fokusom na gradove poput Oxforda i Cambridgea. Iako su takve prijetnje uznemirujuće, važno je naglasiti da su one samo hipotetski scenariji. Članak koji je objavio Mirror istražuje posljedice takvih prijetnji koristeći alat Nuke Map. Prema alatu Nuke Map, razvijenom od strane profesora Alexa Wellersteina sa Stevens Institute of Technology, simulacija nuklearne bombe od 800 kilotona na Cambridge pokazuje razorne posljedice.

Predviđanja pokazuju da bi, ako bi pala na Cambridge, posljedice bile katastrofalne. Ova nuklearna vatrena kugla pokrila bi radijus od 2,97 km², što uključuje i predgrađa Grantchestera, Miltona i Tevershama, kao i glavni kampus Sveučilišta u Cambridgeu. Druga zona bio bi 'radijus umjerene štete od eksplozije', koji bi obuhvaćao područje od 134 km2, gdje bi se zgrade počele urušavati i izbijati požari. Dalje od mjesta udara nalazi se treća zona, na 384 km2. Karta pokazuje da ni toj zoni neće biti lako. Uzrokovale bi teške ožiljke, invaliditet ili amputacije. Preostala zona koja se nalazi oko ruba Cambridgea bio bi radijus štete od laganog udara. To bi i dalje moglo uzrokovati ozljede stanovništva.

Sličan učinak zadesio bi i Oxford, uključujući njegov poznati sveučilišni kampus, s štetom koja bi se protezala do Woodstocka i Bicestera. Važno je napomenuti da su ovi podaci dio simulacije i služe samo za ilustraciju potencijalnih posljedica, a ne kao pokazatelj stvarne prijetnje. Ujedinjeno Kraljevstvo posjeduje sustav nuklearnog odvraćanja koji osigurava nacionalnu sigurnost. Sustav kontinuiranog odvraćanja na moru (CASD), kojim upravlja Kraljevska mornarica, uključuje podmornice naoružane balističkim raketama s nuklearnim bojnim glavama. Ove podmornice patroliraju neotkrivene, spremne odgovoriti na najekstremnije prijetnje, čime sprječavaju agresiju i osiguravaju sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih NATO saveznika.

Prema službenim izjavama britanske vlade, ovaj sustav igra ključnu ulogu u očuvanju mira. "Naše neovisno nuklearno odvraćanje postoji kako bi zaštitilo UK i naše saveznike od najekstremnijih prijetnji našoj sigurnosti i načinu života", navodi se na web stranici vlade. Iako su izjave Karaganova i Solovjova zabrinjavajuće, važno je naglasiti da one odražavaju retoričke stavove, a ne konkretne planove. Stručnjaci upozoravaju na opasnost od širenja straha na temelju hipotetskih scenarija.