Zašto toliko ljudi stradava baš na ovom dijelu A3: 'Ovo je postao najveći problem'

Rano jutros dogodila se još jedna teška prometna nesreća na autocesti A3. U blizini Novske poginule su dvije osobe, a do sada je poznato da je došlo do naleta teretnog vozila na osobno vozilo njemačkih registarskih oznaka u kojem je bilo dvoje hrvatskih državljana, starije životne dobi, koji su poginuli. Brzina vožnje oba vozila utvrdit će se daljnjim istraživanjem, kao i sve druge okolnosti nesreće.

Nesreća se dogodila na dionici A3 između Novske i Okučana, dijelu koji se naziva i i "dionicom smrti". Naime, posljednjih godina upravo se tu dogodilo više prometnih nesreća, zbog čega je prometni stručnjak Željko Marušić za Net.hr objasnio postoji li "nekakav problem" s tom autocestom. "To je dionica na kojoj je dominantan umor. Osim problema umora, tu je i problem prijevoza kamiona. Vozači koji voze kamione rade i druge poslove i za volanom se nađu jako umorni. Tu je problem rada na crno. Vozači kamiona i domaći i strani voze mrtvi umorni. Umor je generiran devijacijama u našem sustavu. Kako vi možete znati u kakvom je stanju vozač koji dođe iz Srbije, Crne Gore... Ta dionica je ravna. Najvažnije pitanje je kako smanjiti problem umornih vozač", kazao je Marušić.

Drugih problema, naglašava Marušić, s tom cestom nema. Ona je ravna. "Ako vozač krene nekom vijugavom cestom, on neće zaspati. Kada imamo takve dionice, on stavi tempomat i vozi. Najčešće je tu problem mikrosan, onaj koji traje 20 sekundi", dodaje. Mnogi vozači rade na crno, rade i po tri posla i tu naš prometni stručnjak vidi problem koji se mora rješavati. "Kada kamion naleti na osobni automobil, on ima ogromnu masu. Da budem konkretan, 30 do 40 puta veću. I ishod je logičan", kazao je Marušić.

Prometni stručnjak ističe da je općenito umor najveći problem na cestama, veći i od mobitela i od alkohola. "Nama je i ljeti glavni problem opet umor vozača. Kad dođu Česi. Slovaci, Poljaci…oni prvi dan žele besplatno biti. Zato oni dođu u 10. On tu noć nije platio, već je vozio. Putuju cijelu noć da bi došli ujutro u 10 sati jer se mogu kupati besplatno i onda se zadnji dan opet kupaju do podne i onda idu na put. Tu je problem kockanja s nekim interesima koji ugrožavaju sigurnost", dodaje.

