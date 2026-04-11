URUŠAVANJE DRUŠTVA I DRŽAVE

Demokracija nam umire pred očima: Obećana nam je 'Švicarska', a dobili smo državu koja klizi u – autokraciju

Ivana Jakelić
11.04.2026.
u 17:36

Kako izgleda to urušavanje i društva i države, vidi se i na primjeru Hrvatske, zemlje, koja je, kako su nam tvrdili političari, nakon krvavog izlaska iz "tamnice naroda", trebala postati nova Švicarska. No 31 godinu od završetka Domovinskog rata, Hrvatska je sve češće zemlja čiji se građani pitaju čemu država uopće služi

Democracy Dies in Darkness (Demokracija umire u tami), službeni je logo The Washington Posta, jednih od najcjenjenijih i najutjecajnijih svjetskih tiskanih novina, a njihov službeni logo danas bolje no išta drugo opisuje svijet oko nas. Živimo u svijetu u kojem bijesne nelegalni ratovi, u kojem se gazi međunarodno pravo, zatiru ljudska prava, u kojem šačica tehnokrata ima milijarde dolara, a ostatak svijeta mrvice s kojima se ne može dostojanstveno živjeti. Živimo u svijetu u kojem demokracija umire svugdje oko nas. Samo ne više u tami. Već vrlo javno, na svijetlu. U takvom kolopletu geopolitičkih prilika i procesa ne urušava se samo međunarodni svjetski poredak već se i cijela društva i države.

Nasilje ministarstvo pravosuđa Možemo! femicid Vrhovni sud

cavecanem
18:02 11.04.2026.

Ova država između ostalog služi da subvencionira privatne medije javnim novcem. Ne znam radi li to Švicarska.

Le-Freak
18:22 11.04.2026.

U Njemackoj bi netko tko sa ovako agresivno ekstremnom teorijom napise clanak, automatski izgubio radno mjesto u normalnim mainstream novinama. Tamnicu naroda staviti u navodnike i kao da to ta juga nije bila i od nase domovine ocekivati da budee Svicarska inace ako nije onda smo eto diktatura i propala drzava. Oprostite malo, dali imate ikakve intelektualne zahtjeve naspram onima koji vam pisu clanke. Sramota za novinarstvo a i za nekoga brucosa od 15 godina. I znam, stize mi blok. Ali neke stvari se moraju reci inace postaje pre djetinjasto.

prajdali100
17:53 11.04.2026.

Je li ova ovo napisala o Hrvatskoj ? Nije joj po volji ? Yu posla.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

