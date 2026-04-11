Demokracija nam umire pred očima: Obećana nam je 'Švicarska', a dobili smo državu koja klizi u – autokraciju

Democracy Dies in Darkness (Demokracija umire u tami), službeni je logo The Washington Posta, jednih od najcjenjenijih i najutjecajnijih svjetskih tiskanih novina, a njihov službeni logo danas bolje no išta drugo opisuje svijet oko nas. Živimo u svijetu u kojem bijesne nelegalni ratovi, u kojem se gazi međunarodno pravo, zatiru ljudska prava, u kojem šačica tehnokrata ima milijarde dolara, a ostatak svijeta mrvice s kojima se ne može dostojanstveno živjeti. Živimo u svijetu u kojem demokracija umire svugdje oko nas. Samo ne više u tami. Već vrlo javno, na svijetlu. U takvom kolopletu geopolitičkih prilika i procesa ne urušava se samo međunarodni svjetski poredak već se i cijela društva i države.