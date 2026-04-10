ŠOK ZA SLOVENSKU LJEVICU

Proruski populist i antivakser na čelu slovenskog parlamenta otvara vrata četvrtoj vladi Janeza Janše

Denis Romac
10.04.2026.
u 21:53

Ovo je prvi put da je čelnik najmanje parlamentarne stranke, koja je na nedavnim izborima osvojila samo pet mandata, dobiva predsjedničku poziciju, koja je formalno druga najznačajnija funkcija u državi

Današnji izbor desničarskog populista i čelnika antisistemske stranke Istina (Resnica) Zorana Stevanovića za predsjednika slovenskog parlamenta, koji je izazvao šok na lijevom polu slovenske politike, jasno svjedoči da desni blok ima potrebnu parlamentarnu većinu, što otvara put formiranju četvrte vlade lidera slovenske desnice Janeza Janše.

Ovo je prvi put da je čelnik najmanje parlamentarne stranke, koja je na nedavnim izborima osvojila samo pet mandata, dobiva predsjedničku poziciju, koja je formalno druga najznačajnija funkcija u državi. Iako je Stevanović u svom prvom obraćanju nakon izbora pozvao na „izgradnju mostova“ i „vraćanje povjerenja u politiku“, s obzirom na to da Slovenija sebi, kako je rekao, „ne može priuštiti razdor“, nema sumnje da će njegov izbor za predsjednika Državnog zbora samo produbiti podjele u zemlji.

Stevanović je postao poznat u vrijeme žestokih prosvjeda protiv zaštitnih mjera tijekom pandemije koronavirusa, u vrijeme prošle Janšine vlade, kada se profilirao i kao predvodnik pokreta protiv obveznog cijepljenja. Tada je bio i privođen zbog sumnje da je poticao na pobunu, nakon čega je kod javnog bilježnika da nikad neće stupiti u koaliciju s Janšom i njegovom Slovenskom demokratskom strankom (SDS), no sada su upravo glasovi SDS-a bili ključni za njegov izbor na čelnu poziciju u parlamentu. Stevanović je kritičan i prema slovenskom članstvu u Europskoj uniji i NATO-u. Bio je policajac, a dvaput je bio i osuđivan, no zbog protoka vremena sada se formalno smatra neosuđivanim. Kako javljaju slovenski mediji, Stevanović je u prošlosti bio član radikalno desne i protuhrvatske Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmage Jelinčiča.

Njegov izbor rezultat je Janšinog manevra, kojim je najdugovječniji političar na ovim prostorima pokazao da ima potrebnu većinu od 48 glasova i za formiranje nove vlade, koju će podržati stranke koje su podržale i Stevanovića za predsjednika parlamenta: Demokrati bivšeg Janšinog šefa diplomacije Anžea Logara i konzervativno-kršćanska Nova Slovenija (NSi), koja je proteklih dana uporno odbijala pozive relativnog izbornog pobjednika i dosadašnjeg premijera Roberta Goloba na formiranje lijevo-liberalne koalicije. Iako Stevanović još ne želi potvrditi ulazak svoje stranke u Janšinu koaliciju, to je nesumnjivo dio dogovora zahvaljujući kojem je izabran.

Stevanovićev izbor predstavlja hladan tuš za Roberta Goloba. Premijersku poziciju morat će prepustiti „poraženom“ Janši, koji osvojio jedan mandat manje od Goloba, a Janša usto još uvijek osporava i izborne rezultate. Stevanovićev izbor nekolicina okupljenih ispred slovenskog parlamenta proslavila je uz ruske zastave, što ne iznenađuje, s obzirom na njegovu prorusku orijentaciju. Slovenski mediji svojedobno su izvještavali o njegovim vezama s diplomatima koji su protjerani iz Slovenije zbog propagandnih aktivnosti.
FOTO Pogledajte tko je došao na posljednji ispraćaj preminulog hrvatskog velikana i ikone Dinama
Zoran Stevanović parlament Slovenija robert golob Janez Janša

Avatar Le-Freak
Le-Freak
22:11 10.04.2026.

Jansa je dokazani prijatelj Hrvatske. Slovenski ljevicari nas vole kao i hrvatski.

MP
marinko.przolica
22:21 10.04.2026.

A licemjerja... Dok je trebao podržavat Golobove ljevičare bio je dobar...

Avatar Tata za Ustav
Tata za Ustav
22:12 10.04.2026.

Čelnik najmanje parlamentarne stranke, desničarski populist, čelnik antisistemske stranke, osvojio samo pet mandata, žestoki prosvjednik protiv zaštitnih mjera, predvodnik pokreta protiv obveznog cijepljenja, privođen zbog sumnje da je poticao na pobunu, prekršio vlastitu ovjeru kod javnog bilježnika, kritičan prema slovenskomm članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, policajac dva puta osuđivan, bio član radikalno desne i protuhrvatske Slovenske nacionalne stranke, proruski orijentiran, ima veze s diplomatima koji su protjerani iz Slovenije zbog propagandnih aktivnosti...pa lik je najgora osoba na svijetu. Nema niti jednu pozitivnu osobinu, a sve loše osobine koje ima su na steroidima.

