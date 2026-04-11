VELIKA BRITANIJA

Djevojku (19) napao pas. Preminula na licu mjesta

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Laura Puklin
11.04.2026.
u 17:20

Načelnik policije Stuart Hooper je rekao da je svjestan kako će ovaj događaj izazvati šok u lokalnoj zajednici

Djevojka (19) preminula je nakon što ju je napao pas u Essexu u Velikoj Britaniji, piše Sky News. Policija je rekla kako su jučer kasno navečer pozvana na adresu u mjestu Leaden Rodingu. Tamo su zatekli djevojku s teškim ozljedama. Unatoč naporima hitnih službi, djevojka je preminula na licu mjesta. "Proveli smo istragu kako bismo utvrdili okolnosti i vjerujemo da ju je napao pas na imanju u Long Hideu", priopćila je policija Essexa. Iz policije kažu kako su životinju oduzeli i da je ona pod njihovim nadzorom.

Sumnja se da je vlasnik (37) odgovoran za napad psa koji je bio izvan kontrole. On je uhićen i trenutačno se nalazi u pritvoru.  Načelnik policije Stuart Hooper je rekao da je svjestan kako će ovaj događaj izazvati šok u lokalnoj zajednici. "U ime policije Essexa i u svoje osobno ime izražavam sućut obitelji i bližnjima djevojke koja je jučer preminula", izjavio je Hooper. "Naši će službenici biti na terenu tijekom cijelog dana pa im se građani mogu obratiti ako imaju bilo kakve informacije ili nedoumice. Istragu vode iskusni detektivi kako bi se točno utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije", dodao je.

policija Velika Britanija napad psa

Komentara 1

NO
Normalniživot
17:23 11.04.2026.

Ma, neće ti on ništa, samo se igra. Pa cvrc beba, prolaznik, susjed...

