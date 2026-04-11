VIDEO Djelatnica Žapca 'nestala' u škrinji za sladoled: 'Cure vi ste malo šašave'

Food outlet Žabac objavio je na svojoj Facebook stranici snimku nadzorne kamere koja je u kratkom roku skupila stotine lajkova. Naime, djelatnica trgovine ribala je unutrašnjost škrinje za sladoled. Pokušavajući očistiti dno, previše se nagnula i izgubila je ravnotežu te je doslovno pala u škrinju.

Njezina kolegica odmah je dotrčala i sve krenula snimati mobitelom, pri čemu je jedva suzbijala smijeh. "Škrinje smo oribali detaljno, spremne su za sladoled. Ivana, Ivana opet ćeš na opomenu", stoji u njihovoj objavi. Na sreću djelatnica nije ozlijeđena. "Prijelomna vijest za 20 godina: U Žabac Food Outlet pronađena smrznuta ženska osoba u škrinji", "Vrh, ja bih vjerojatno bila ta što snima" i "Cure vi ste malo šašave", samo su neki od komentara ispod ove objave.