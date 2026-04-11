Od Tesline vizije do zloglasnih nacističkih letjelica: Dronovi su rođeni prije više od 80 godina

U suvremenom sigurnosnom okruženju besposadne letjelice postale su ključni simbol tehnološke nadmoći. Ratovi ovog stoljeća sve se češće nazivaju „dronovskim ratovima“, a njihova presudna uloga jasno se očituje na bojištima u Ukrajini i na Bliskom istoku. U tom globalnom tehnološkom nadmetanju svoje mjesto zauzima i Hrvatska, zahvaljujući inovativnim kompanijama koje sudjeluju u oblikovanju obrambene industrije budućnosti. Jedan od najsvježijih primjera hrvatskog doprinosa razvoju obrambenih tehnologija jest strateško partnerstvo osječke tvrtke Orqa i ukrajinske kompanije General Cherry. Sporazum o suradnji usmjeren je na razvoj naprednih sustava za obranu zračnog prostora, osobito presretačkih dronova .

Fokus projekta je razvoj tzv. 'interceptor drones', odnosno dronova presretača, kao i komponenti koje će doprinijeti sigurnosti europskog neba. Planirana je i uspostava zajedničkih proizvodnih pogona u Hrvatskoj i Ukrajini, dok se prvi proizvodi očekuju u skoroj budućnosti. Posebnu pozornost privlači presretački dron Bullet, namijenjen uništavanju iranskih dronova Shahed. Riječ je o iznimno brzom i agilnom sustavu koji doseže brzinu od 310 kilometara na sat te predstavlja ekonomičnu alternativu skupim protuzračnim raketama.

Rat u Ukrajini pokazao je kako su dronovi postali nezamjenjiv element modernog ratovanja. Od izviđanja i navođenja topništva do napada na strateške ciljeve, besposadne letjelice omogućuju preciznost, smanjenje troškova i minimalan rizik za ljudstvo. Jeftini „kamikaza“ dronovi, poput iranskih Shaheda, proizvode se u velikim količinama i lansiraju u rojevima, čime mijenjaju odnos snaga na bojištu. Sličan trend vidljiv je i na Bliskom istoku, gdje su napredni sustavi besposadnih letjelica postali ključni instrument vojne strategije. Javnost je danas znatno upoznatija s ovom tehnologijom, osobito nakon eskalacija regionalnih sukoba i sve češćih izvješća o njihovoj uporabi.

Iako se dronovi često smatraju proizvodom digitalnog doba, njihovi korijeni sežu više od stoljeća unatrag. Još je krajem 19. stoljeća genijalni izumitelj Nikola Tesla demonstrirao radio-upravljani brod, predviđajući budućnost u kojoj će ratovanje biti vođeno na daljinu. Razvoj tehnologije ubrzan je tijekom Prvog svjetskog rata. Pioniri poput Elmera Sperryja razvili su autopilot i stabilizacijske sustave, dok su projekti poput Kettering Bug-a predstavljali prve preteče suvremenih krstarećih projektila. U isto vrijeme britanski inženjer Archibald Low konstruirao je „Aerial Target“, jedan od prvih radio-upravljanih zrakoplova.

Tijekom Drugog svjetskog rata besposadne letjelice dobivaju konkretnu vojnu primjenu. Njemačka je razvila zloglasnu leteću bombu V-1, poznatu kao „buzz bomb“, koja je predstavljala jednu od prvih masovno proizvedenih bespilotnih oružanih platformi. Između 1944. i 1945. lansirano je više od 9.500 projektila na ciljeve u Velikoj Britaniji. Istodobno, Sjedinjene Američke Države razvijale su vlastite besposadne sustave, poput Radioplane OQ-2, prvog masovno proizvedenog drona. Ovi sustavi korišteni su za obuku i testiranje protuzračne obrane, postavljajući temelje za buduće vojne inovacije.

Tijekom Hladnog rata dronovi su se razvijali prvenstveno kao izviđačke platforme. Američki Ryan Firebee izvodio je tisuće nadzornih misija iznad Vijetnama, dok su bespilotne letjelice korištene za prikupljanje podataka u opasnim uvjetima, uključujući i nuklearna testiranja. Stručnjaci često dijele evoluciju dronova u tri faze: Dron kao meta (1910-e – 1950-e). Dron kao senzor (1960-e – 1990-e). Dron kao oružje (2000-e – danas). Ova transformacija dovela je do razvoja suvremenih borbenih besposadnih sustava (UCAV), koji mogu izviđati, identificirati i uništavati ciljeve s iznimnom preciznošću.

Rat u Ukrajini jasno je pokazao kako besposadne letjelice dominiraju modernim bojištem. Dronovi se koriste za izviđanje, navođenje topništva, elektroničko ratovanje i napade na infrastrukturu. Uporaba pomorskih dronova u Crnom moru dodatno je potvrdila njihovu svestranost. Sličnosti između njemačke V-1 i suvremenih kamikaza-dronova poput Shahed-136 svjedoče o kontinuitetu tehnološke evolucije. Riječ je o relativno jeftinim, masovno proizvedenim sustavima koji se koriste za strateške udare.

Napredak umjetne inteligencije najavljuje novu fazu razvoja besposadnih sustava. Već danas dronovi mogu autonomno prepoznavati ciljeve i djelovati uz minimalnu ljudsku intervenciju. Vizija ratovanja na daljinu, koju su znanstvenici i futuristi predviđali desetljećima, postaje stvarnost. Kako je još 1976. zapisao Paul Dickson u knjizi The Electronic Battlefield, pilot budućnosti neće morati napustiti svoj dom kako bi sudjelovao u ratu. Danas ta prognoza zvuči gotovo proročanski.