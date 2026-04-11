'HRISTOS VOSKRESE'

Milanović i Jandroković čestitali Uskrs pravoslavnim vjernicima: 'Različitosti neka ostanu zalog sigurne budućnosti'

Ugodni razgovor Gordana Jandrokovića i Zorana Milanovića na svečanom dočeku borbenih aviona Rafalea
Autori: Đurđa Beraković/Hina, Marina Bujan/Hina
11.04.2026.
u 12:28

Čestitku je uputio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, poželio je da im svjetlo uskrsloga Krista bude snažno nadahnuće, ispuni njihove domove i obitelji te ih osnaži u svim životnim kušnjama.

Predsjednik Zoran Milanović čestitao je Uskrs pravoslavnim vjernicima te im poželio miran i radostan uskrsni blagdan naglasivši da su različitosti uvelike pridonosile razvoju naše zajedničke Domovine i trebaju ostati zalog naše sigurne i mirne budućnosti. "Svim pravoslavnim vjernicima u Republici Hrvatskoj, koji najveći kršćanski blagdan slave prema julijanskom kalendaru, želim sretan Uskrs. Svi kršćani, neovisno o vjeroispovijesti, blagdan Uskrsa dočekuju ispunjeni vjerom u bolje sutra i ohrabreni nadam da će dobro pobijediti usprkos nedaćama i teškoćama s kojima su ljudi suočeni", napisao je Milanović u čestitki.

Hrvatski predsjednik naglasio je da nesigurnost i neizvjesnost u kojoj svi živimo traži od nas još više međusobnog razumijevanje, poštivanja različitosti i pokazivanja ljudskosti. "Poruke i riječi tolerancije važne, ali još je važnije pokazati djelima kako poštujemo svoje sugrađane, susjede i prijatelje pravoslavne vjeroispovijesti. Različitosti su uvelike doprinosile razvoju naše zajedničke Domovine i neka ostanu zalog naše sigurne i mirne budućnosti", istaknuo je Milanović. "Svima koji sutra slave želim miran i radostan uskrsni blagdan uz tradicionalni pozdrav - Hristos voskrese!", stoji u čestitki hrvatskog predsjednika pravoslavnim vjernicima.

Čestitku je uputio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, poželio je da im svjetlo uskrsloga Krista bude snažno nadahnuće, ispuni njihove domove i obitelji te ih osnaži u svim životnim kušnjama.  "Svim vjernicama i vjernicima koji Uskrs slave po julijanskom kalendaru upućujem iskrene čestitke u ime Hrvatskoga sabora i osobno.  Najveći blagdan svih kršćana, Uskrs, nosi univerzalnu poruku pobjede života nad smrću, svjetla nad tamom, kao i nepresušne nade koja nadilazi sve razlike u kalendarima i tradicijama. Upravo ta zajednička duhovna osnova može nam biti poticaj da u drugima uvijek prepoznajemo ono što nas povezuje te da ustrajno jačamo međusobno povjerenje i uvažavanje", istaknuo je Jandroković.

Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da svijet koji se neprestano usložnjava treba djelotvorno kršćansko milosrđe i istinsku solidarnost više nego ikad, a to je, dodao je, i prigoda za konkretniji doprinos svakog vjernika. "Neka vam svjetlo uskrsloga Krista bude snažno nadahnuće na tom putu, neka ispuni vaše domove i obitelji mirom, skladom, vjerom i ljubavlju te vas osnaži u svim životnim kušnjama. Radostan vam i blagoslovljen Uskrs! Hristos vaskrse!", poručio je u predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u čestitki svim vjernicima koji slave Uskrs po julijanskom kalendaru.
