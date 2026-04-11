Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
EUROPA U SPLITU

1300 mladih iz 45 zemalja na Erasmus Generation Meetingu

Foto: PR
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
11.04.2026.
u 16:21

Medijski pokrovitelj je Večernji list. Program konferencije odvijat će se na nekoliko lokacija u gradu. Paneli i jutarnje sesije održavat će se u velikoj dvorani Športskog centra Gripe

Split će postati jedno od glavnih okupljališta mladih iz cijele Europe. U grad stiže Erasmus Generation Meeting (EGM), najveća studentski organizirana konferencija u Europi, koja će pod sloganom “Port of Mobility, Gateway to Skills” okupiti više od 1.300 sudionika iz preko 45 zemalja, pretvarajući Split na nekoliko dana u središte međunarodne studentske suradnje. Konferenciju organiziraju volonteri mreže Erasmus studentske mreže (ESN) Split, uz podršku više od 150 volontera iz preko 12 zemalja koji će tijekom cijelog događaja sudjelovati u provedbi programa i brinuti o sudionicima. Događaj, koji će se odvijati od 16. do 19. travnja, okuplja studente, Erasmus+ alumnije, predstavnike obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva te inicijativa usmjerenih na rad s mladima, a program uključuje predavanja, radionice i međunarodne projekte kroz koje će sudionici razmjenjivati iskustva i graditi nove mreže suradnje.

Događaj se održava uz podršku brojnih partnera, među kojima su Sveučilište u Splitu, Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija, Studentski centar Split, Športski centar Gripe, Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Splita, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Društvo turističkih vodiča Split, kao i Agencija za mobilnost i programe EU i  Europska Unija, a medijski pokrovitelj je Večernji list. Program konferencije odvijat će se na nekoliko lokacija u gradu. Paneli i jutarnje sesije održavat će se u velikoj dvorani Športskog centra Gripe, dok će se radionice i radne sesije organizirati na kampusu Sveučilišta u Splitu. Jedan od vizualno najatraktivnijih trenutaka bit će Flag Parade, šarena povorka sudionika s nacionalnim zastavama koja će proći Starom gradskom jezgrom - od Đardina preko Marmontove do Rive - simbolizirajući kulturnu raznolikost i europsko zajedništvo.

Posebnu pozornost organizatori žele usmjeriti na EGM EXPO, koji će se održati u petak 17. travnja od 13 do 17 sati u atriju Zgrade tri fakulteta Sveučilišta u Splitu, a bit će otvoren i za lokalne studente i srednjoškolce. Riječ je o velikom izložbenom prostoru s više od 50 štandova na kojima će se predstaviti međunarodne organizacije, projekti i tvrtke koje rade s mladima. Posjetitelji će moći razgovarati s predstavnicima različitih institucija, informirati se o studiranju i mobilnosti u inozemstvu te upoznati potencijalne poslodavce. Među izlagačima će se, primjerice, naći i Coca-Cola HBC, koja će predstaviti mogućnosti stručne prakse i karijernog razvoja, međunarodna inicijativa Science Comes to Town, kao i organizacije civilnog društva poput udruge Sindrom Down 21.

Za mnoge studente i srednjoškolce EXPO može biti prilika da prvi put izravno razgovaraju s međunarodnim organizacijama i saznaju kako sudjelovati u projektima, razmjenama ili programima prakse u inozemstvu. U sklopu dodatnog programa, organizatori su u suradnji s lokalnim partnerima pripremili niz aktivnosti koje uključuju i širu zajednicu. U okviru Youth Cornera, koji će se održavati paralelno sa sesijama u petak i subotu na kampusu, sudionici će moći sudjelovati u znanstvenim pokusima inicijative Science Comes to Town, edukacijama o recikliranju koje organizira Maritimo Recycling, radionicama bachate plesnog studija Baila Conmigo, kao i aktivnostima koje promoviraju mentalno i fizičko zdravlje kroz jogu koju vodi Holističko zdravlje Kailash.

U večernjem programu u petak održat će se kviz u organizaciji Science Comes to Town, koji će voditi poznati kvizaš Dean Kotiga, uz dodatne rekreativne aktivnosti poput LaserTaga. U subotu će Ka brada Hair Studio i Obrtnička škola Split sudionicima omogućiti i besplatne frizerske usluge kao dio popratnog programa.

Za slasne zalogaje tijekom pauza pobrinut će se lokalni partneri poput Artisan bakery Butters te legendarne Krafne kod Mate, a za lakšu organizaciju i prijevoz volontera tu je i Avantcar kao službeni prijevoznik događaja, uz podršku pojačanih linija javnog prijevoza Prometa Split. Sudionicima konferencije osiguran je i besplatan ulaz u gradske muzeje, čime se dodatno potiče povezivanje s lokalnom kulturnom scenom.

Dolazak više od tisuću sudionika dodatno će ojačati međunarodnu vidljivost Splita kao studentskog grada i sveučilišnog središta. Organizatori ističu kako je cilj konferencije povezati mlade, institucije i organizacije koje rade na razvoju obrazovanja i mobilnosti te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju europske budućnosti. U travnju će Split tako postati mjesto susreta nove Erasmus generacije, a vrata EXPO-a bit će otvorena svima koji žele osjetiti dio te međunarodne atmosfere na kampusu Sveučilišta u Splitu.

Ključne riječi
Erasmus Generation Meeting studenti Split

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!