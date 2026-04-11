Otac dvije godine držao sina (9) zaključanog u kombiju u Francuskoj

Dječak (9) spašen je ovog tjedna nakon što je dvije godine proveo zatočen u očevom kombiju, piše Associated Press. Kako navodi tužitelj Nicolas Heitz, dječak je od 2024. godine bio zaključan u očevom kombiju na istoku Francuske. Policija je u ponedjeljak dobila dojavu od susjeda koji kaže da je čuo "dječje zvukove" iz kombija u selu Hagenbach, u blizini švicarske i njemačke granice. Nakon što je policija nasilno otvorila kombi, pronašli su dijete " kako leži u fetalnom položaju, golo, prekriveno dekom na hrpi smeća i pored izmeta", navodi se u priopćenju tužitelja.

Dječak je bio vidno pothranjen i nije mogao hodati jer je predugo bio u sjedećem položaju. Dijete je odmah prevezeno u bolnicu. Dječakov otac je ispričao istražiteljima da je dijete, koje je tada imalo sedam godina, smjestio u kombi u studenom 2024. godine "kako bi ga zaštitio" jer je njegova partnerica dječaka htjela poslati u psihijatrijsku bolnicu. Tužitelj je istaknuo kako ne postoje nikakvi medicinski zapisi o bilo kakvim dječakovim psihijatrijskim problemima prije nestanka. Također je dodao kako je dijete imalo u školi dobre ocjene.

Devetogodišnjak je policiji ispričao kako je imao velikih problema s očevom partnericom i da misli kako otac "nije imao drugog izbora" nego ga zaključati. Izjavio je i kako se nije tuširao dvije godine. Protiv oca je podignuta preliminarna optužnica za otmicu i druga kaznena djela te mu je određen istražni zatvor. Tužitelji navode kako partnerica tvrdi da nije znala da se dječak nalazi u kombiju. I ona je preliminarno optužena, između ostalog, za nepružanje pomoći maloljetniku u opasnosti i puštena je uz sudski nadzor. Dječakova dvanaestogodišnja sestra i desetogodišnja kći očeve partnerice predane su na skrb socijalnoj službi.

Tužiteljstvo pokušava otkriti jesu li i druge osobe znale za dječakovo zatočeništvo. Prijatelji i obitelj rekli su kako su mislili da se dječak nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, dok je učiteljima dječaka rečeno da se prebacio u drugu školu, priopćilo je tužiteljstvo. Vlasti nisu objavile imena žrtve ni članova obitelji. Stanovnici sela izrazili su šok zbog događaja. Oni tvrde kako nisu znali gdje se dječak nalazi. Tužitelj je do okončanja istrage odbio dalje komentirati slučaj.