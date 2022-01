'Zašto se skreće pozornost od onog što se dogodilo u klubu? Uključivanje odvjetništva otkriva dio slagalice'

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem (27) koji je nestao u Beogradu traje već osam dana. Kriminalist Željko Cvrtila iznio nam je svoje stavove o ovom slučaju te ponudio odgovor u kojem smjeru bi dalje mogla ići istraga...

– Što vrijeme više odmiče, manja je vjerojatnost da će osoba biti pronađena. Tragovi se u svim sigurnosnim događajima brzo hlade, ali kod nestanka se oni hlade – najbrže. Jer ako nije bilo nasilnog događaja, onda, osim svjedoka i, recimo, videozapisa, nemate drugog traga od kojeg biste krenuli. A u ovom slučaju i mobitel je bio brzo ugašen. Stoga je vjerojatnost sve manja – kaže Cvrtila pa komentira informacije koje su dosad bile dostupne javnosti.

– Srpska policija, kad je riječ o izjavama za javnost, još je u prošlom stoljeću. Hrvatska i europska policija uvijek balansiraju između interesa javnosti i onog što se smije objaviti s obzirom na tijek istrage. A kod njih nema ničega pa informacije puštaju posebnim kanalima. Tako da i ove stvari koje izlaze poput droge, alkohola i eksplicitnih scena samo idu u smjeru diskreditacije tog nestalog mladića. I svim silama se trude ukloniti mogućnost da je bilo nekog nasilja u klubu Gotik i oko njega te sve svode na to da je društvo bilo pijano i drogirano, a on je zbog nekakve droge sumanuto trčao Beogradom. E sad, ako je riječ samo o takvoj drogi koja tjera na shizofreno ponašanje bez realnih okolnosti, onda bi te noći bilo bar desetak ljudi koji besciljno trče i sakrivaju se po Beogradu jer sigurno Matej ne bi bio jedini koji ju je konzumirao. Tako da mi ta priča baš ne drži vodu – naglašava kriminalist i dodaje:

– S druge strane ne znamo ni što je točno Matej kazao taksistu s one snimke i što je taksist njemu odgovorio. Ključno je pitanje što je on rekao, tu je svaka riječ presudna. A mi to ne znamo.

Video – Mateja nema već osmi dan: Potražni psi, ronioci, policija... svi traže nestalog mladića

Cvrtila je stavio naglasak i na uključivanje državnog odvjetništva u slučaj.

– To što su uključili državno odvjetništvo, upućuje na to da sumnjaju ili imaju neke podatke kako je riječ o nekom kaznenom djelu. Jer kod nas policija traga za osobom i dok nema sumnje u nasilje, ubojstvo ili slično, odvjetništvo se ne uključuje. Tako je u većini europskih zemalja, a vjerujem da je i u Srbiji.

Informacije iz Srbije stižu na kapaljku pa je i premijer Andrej Plenković jučer izjavio kako ima dojam da sada nemamo cjelinu slike te da ne može komentirati tuđe izjave dok ne dobije potpune službene informacije.

– Ako u Srbiji pokušavaju nešto zataškati, jasno je da informacije neće iznositi ni službama koje bi ih ustupile premijeru. Meni to izgleda kako nekakav pokušaj skretanja pažnje i dislociranja priče s objekta u kojem je sve počelo, a to je spomenuti noćni klub – rekao nam je Cvrtila i dodao kako se trebala odvijati istraga.

– Da sam radio istragu, ona bi odmah išla u tri smjera. Ispitao bih prijatelje da se vidi točno tko ga je zadnji vidio i u kakvom je bio stanju. Postoje li možda repovi odnosa otprije koji se možda vuku iz Splita. Zatim bih obavio poligrafsko testiranje. Jer pitanje je kakvo je u Srbiji napravljeno i je li se išlo konkretnije u neke detalje. Drugi smjer istrage bilo bi okruženje u kojem se to dogodilo, dakle klub. A treći smjer bila bi istraga na vodi, ali i na kopnu. Jer nema informacija pregledavaju li haustore, podrume, kontejnere... Ili oni imaju informaciju koja upućuje na to da je mladić završio u Savi pa se zato samo tamo usmjeravaju.

Video – Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao, ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'

U kojem smjeru će sada ići potraga, najavljuje se pogoršanje vremena i povećanje vodostaja, što bi je moglo otežati?

– Ako se u međuvremenu ne pronađe tijelo, a vremenske prilike se pogoršaju, onda će to vjerojatno biti kraj potrage. Postoji mogućnost da onda priroda učini svoje – ili voda odnese tijelo ili ono bude pronađeno ako negdje ispliva ili se zakači. Potrage u svakom slučaju moraju biti vođene informacijama operativaca odnosno krim-policajaca koji onda usmjeravaju potragu. Jer sve drugo je potraga na slijepo. A oni su imali dovoljno vremena da slože ''totalnu liniju'' s videonadzorima, pregledima... Ne znamo je li itko ozbiljno ispitan i poligrafski testiran iz tog kluba, tko su zaštitari, jesu li oni zakonski regulirani kao kod nas ili imaju sumnjive dosjee kao što su ih imali kod nas tijekom 1990-ih, imaju li neku nasilnu prošlost; je li rađeno vještačenje i potraga za tragovima krvi u klubu te kako u njemu nisu pronašli neku drogu, a u kombiju jesu, zatim što je snimio videonadzor u klubu... – pita se Cvrtila i dodaje:

– Oni otklanjaju bilo kakvu mogućnost nasilja, meni je jasno da oni na taj način štite beogradski turizam koji Hrvati itekako financiraju jer odlaze u velikom broju tamo na zabave. Naravno da njima u tom slučaju ne odgovara stvaranje percepcije o eskalaciji nasilja. Sve se svodi na priču "tražimo tijelo koje je slučajno završilo u Savi", no volio bih čuti odgovore na pitanja koja sam malo prije postavio.

Može li blagdansko vrijeme u Srbiji utjecati na intenzitet potrage?

– Može djelomično utjecati. Nema dvojbe da policija radi 24 sata dnevno, no i oni moraju dio svojih snaga preusmjeriti na pokrivanje nekih crkvenih događanja i okupljanja. Isto tako imaju pokriven smjenski rad tijekom praznika, no nisu to krucijalne stvari. Potraga po Savi ionako ne može dati neke ključne rezultate, to je predstava, vožnja malo po rijeci. Jedino ako priroda ne učini svoje pa voda izbaci tijelo. Stoga je ključni dio potrage operativa i kriminalistička obrada, a o tome nismo čuli ništa – zaključio je kriminalist Željko Cvrtila.