Matejev otac komentirao navode o pronađenoj drogi, a susjedi poručili: Nada se polako gubi

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem (27), koji je nestao u Beogradu u noći između 30. i 31. prosinca, i dalje traje.

- Nema nekih novih saznanja, policija nastavlja potragu i sve istražne radnje za Mateja i tijekom praznika. Dao sam uzorak za DNK identifikaciju. Bio sam u policiji, rekli su mi da se potraga nastavlja, što je dobro. Naglasak je na Savi, odnosno na koritu i njenim obalama. Bili su i psi, tako da se vide aktivnosti - istaknuo je Matejev otac Nenad Periš za Nova.rs.

Osvrnuo se i na navode da je kobne večeri u klubu Gotik, gdje je posljednji put viđen njegov sin, navodno izbio sukob.

- Mogu reći ono što sam doznao od Matejevih prijatelja, a to je da nikakvih fizičkih sukoba oni nisu vidjeli i imali u klubu u vremenu kada je nestao. Nisam čitao što se piše, jer su moje informacije isključivo vezane za policijske izvještaje. To je ono što mogu reći.

Video - Otac Mateja Periša: "Važno mi je da nađem svog sina. Zadovoljan sam s policijom"

U noći nestanka Mateja su nadzorne kamere snimile kako kratko razgovora s taksistom, a potom nastavlja trčati.

- Meni se čini da svako, tko je bio u kontaktu s Matejom te večeri, može doprinijeti saznanju kuda se on kretao i gdje je želio otići. Vidio sam da razgovara s taksistom i mislio sam da mu je eventualno rekao odredište, ali su mi iz policije rekli da ta situacija nije značajno promijenila ili rasvijetlila nešto. Ne mogu reći što mu je rekao, ali mi je policija rekla da taj događaj nije bio takvog tijeka da bi promijenio situaciju - kaže Periš.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Policijskog sindikata Srbije Veljka Mijailovića kako je kod grupe mladića iz Splita policija pronašla nedozvoljene supstance.

- Svatko tko zna Mateja, znao bi odgovor na ovo pitanje. Matej je, zasigurno, momak koji je, prije svega, sportaš. On je momak koji je bio u treningu, nije pušač. Mladi čovjek koji je imao svoj put, završio je fakultet, bavio se sportom, preko ljeta vozio brodove. O tim navodima mogu reći da sam siguran da on to ne uzima i da to nije posljedica ove tragične situacije. Matej je primjeren mladi čovjek, posvećen svom poslu. Oni su došli u Beograd proslaviti i zabaviti se. Ako je nešto bilo, to je jedino alkohol - kaže Periš za Nova.rs.

Video - Menadžerica kluba u kojem je bio Periš: 'Otkad je nestao, ne radimo. Njegov otac nam je došao u nedjelju'

A novinari Kurira obišli su dom obitelji Periš u Splitu.

- Obišli smo obiteljski dom gdje Matej živi. Njegova majka nije bila kod kuće. Nalazila se u jednoj od splitskih katedrali na misi za sina - rekao je Aleksandar Panić u uključenju u jutarnji program Kurir televizije. Dodao je kako članovi obitelji imaju samo riječi hvale za nestalog Mateja.

- Kažu da ne znaju i ne sumnjaju što se moglo dogoditi. Nahvalili su ga da je jedan potpuno zdrav momak s normalnim navikama. Sportski je tip. Prijatelji s kojima je otišao su njegovi prijatelji iz djetinjstva - rekao je Panić i naglasio da susjedi imaju pozitivno mišljenje i o ocu Nenadu.

- Pričao sam sa susjedima Matejevog oca. Mateja nisu toliko često viđali, ali za njegovog oca imaju samo riječi hvale. Šokirani su njegovim nestankom. Kažu da se nada polako gubi - navodi Panić.