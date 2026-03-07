U Europskoj uniji u 2024. rođeno je samo 3,55 milijuna beba, što je gotovo dvostruko manje nego 1964. kada je EU imao 6,8 milijuna rođene djece. Totalna stopa fertiliteta (prosječan broj rođene djece po ženi u reproduktivnoj dobi) pala je na najnižu razinu u posljednjih četvrt stoljeća otkako se prati na razini EU, na samo 1,38 prema podacima Eurostata. Suočena sa starenjem stanovništva i posljedičnim pritiskom na zdravstveni, mirovinski i sustav socijalne skrbi, Europska unija još uvijek ne pronalazi adekvatan odgovor na izazove s kojima se suočavaju današnji mladi i obitelji koje žele djecu, pa je je članicama preostalo da se same eksplicitnim ili implicitnim pronatalitetnim politikama bore za opstanak svog stanovništva. Najveću stopu fertiliteta u EU imaju Bugarska (1,72), Francuska (1,61) i Slovenija (1,52).
U EU prepolovljen broj beba, fertilitet veći u Crnoj Gori i Srbiji nego u Turskoj
U Francuskoj je lani prvi put od Drugog svjetskog rata bilo više umrlih nego rođenih, pa ta zemlja razmatra nove pronatalitetne mjere
Ajde više s tom Srbijom. Dosadni ste.
Zato i dovode strance u EU jel se brze razmnozavaju.
Imamo pudlice i malo jace peseke. A kaj bumo bez BMW…. Klinci kostaju! Karijere su bitne, a kafic ne smije biti zaobidjen.