Zašto se hrvatska ljevica bori za prava Palestinaca, a ne za Hrvate u BiH?

Zahtjev saborske zastupnice Marijane Puljak da Vlada protjera iranskog veleposlanika izazvao je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Osobito su bijesni Bošnjaci, koji su čelnicu Centra zasuli svakojakim uvredama na njezinu Facebook profilu (o svojevrsnom fenomenu da Bošnjaci aktivno sudjeluju u online raspravama o hrvatskim javnim politikama možete pročitati tekst Marija Nakića na portalu Liberal.hr). Osim što nas je neizravno upozorio na politički ambijent u BiH, istup Marijane Puljak podsjetio nas je na to da hrvatske lijevo-liberalne stranke, koje se pretenciozno nazivaju progresivnima, ne pokazuju nikakvo zanimanje za Hrvate u BiH. Izuzmemo li SDP – koji je doduše pasivan, ali se barem načelno zauzima za konstitutivnost Hrvata – svi ostali "progresivci" napadno izbjegavaju podržati borbu naših sunarodnjaka za ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Smatrajući valjda kako bi suprotstavljanje pokušajima bošnjačkih stranaka da Hrvate svedu na status nacionalne manjine bilo "miješanje" u unutarnje stvari susjedne države. Istodobno Možemo, IDS, Centar i ostale srodne strančice aktivno i javno zagovaraju prava Palestinaca, uključujući priznanje Palestine kao države. Angažman za prava Palestinaca ne samo da se uklapa u njihov ideološki okvir nego im je očito vredniji i politički lukrativniji od borbe za prava Hrvata u BiH.