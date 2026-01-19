Naši Portali
Žarko Ivković

Zašto se hrvatska ljevica bori za prava Palestinaca, a ne za Hrvate u BiH?

19.01.2026. u 08:03

Smatraju li možda "progresivci" da kolektivna politička prava Hrvata u BiH nisu prioritet hrvatske vanjske politike? Prepoznaju li uopće da je opstanak Hrvata u BiH – s demografskog, političkog i sigurnosnog aspekta – strateško pitanje za Republiku Hrvatsku?

Zahtjev saborske zastupnice Marijane Puljak da Vlada protjera iranskog veleposlanika izazvao je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Osobito su bijesni Bošnjaci, koji su čelnicu Centra zasuli svakojakim uvredama na njezinu Facebook profilu (o svojevrsnom fenomenu da Bošnjaci aktivno sudjeluju u online raspravama o hrvatskim javnim politikama možete pročitati tekst Marija Nakića na portalu Liberal.hr). Osim što nas je neizravno upozorio na politički ambijent u BiH, istup Marijane Puljak podsjetio nas je na to da hrvatske lijevo-liberalne stranke, koje se pretenciozno nazivaju progresivnima, ne pokazuju nikakvo zanimanje za Hrvate u BiH. Izuzmemo li SDP – koji je doduše pasivan, ali se barem načelno zauzima za konstitutivnost Hrvata – svi ostali "progresivci" napadno izbjegavaju podržati borbu naših sunarodnjaka za ravnopravnost s Bošnjacima i Srbima. Smatrajući valjda kako bi suprotstavljanje pokušajima bošnjačkih stranaka da Hrvate svedu na status nacionalne manjine bilo "miješanje" u unutarnje stvari susjedne države. Istodobno Možemo, IDS, Centar i ostale srodne strančice aktivno i javno zagovaraju prava Palestinaca, uključujući priznanje Palestine kao države. Angažman za prava Palestinaca ne samo da se uklapa u njihov ideološki okvir nego im je očito vredniji i politički lukrativniji od borbe za prava Hrvata u BiH.

Ključne riječi
ljevica Hrvati u BiH BiH

Komentara 13

LU
Lukeruk
08:41 19.01.2026.

Peđa, rada, rade, ranko, milanka, vojko, milutin.. to je ta ljevica, zemuničari s kozare i grmeča, proračunski krpelji u otetim stanovima

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
08:38 19.01.2026.

Zato što su Palestinci daleko , vide ih samo na televiziji i za njih neće prstom maknuti, možda će ih koštati koji cent koji će država platiti a njima će se koristiti da bi pokazali svoju empatiju, i humanost. Nasuprot njima Hrvate mrze pogotovo ako su vjernici katolici kao što mrze i katoličku crkvu jer je protiv komunizma i Jugoslavije. Ako se uzme da su u pravilu Hrvati iz BiH puno bolji i , sposobniji i vrijedniji ljudi rezultat je taj

EJ
ejStef
09:00 19.01.2026.

Vidjeli smo kako to ljevica funkcionira na tzv. antifašističkim prosvjedima: nema hrvatskog jezika, balkanska federacija i slično. Nije previše suvisla politika lijevih niti na globalnom planu, podržavaju Hamas kojem je glavni cilj brisanje Izraela i Židova s lica zemlje... A Hrvati? I to u BiH? Pa to za njih ne postoji. Tu su lijepo usklađeni s politikom SPC, odnosno Srpskog sveta...

