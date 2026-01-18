Godina u kojoj se ukazivao 'duh ustaštva iz boce'

Oni nadareniji među nama, koji su u stanju prepoznati "znakove vremena" odnosno prijelomne trenutke za naciju, uočili su da je ljetos hrvatski Aladin Andrej Plenković, pustio "duh ustaštva iz boce". Kažu da se to dogodilo dan uoči megakoncerta kad se sa svojim najmilijima i ministrima Davorom Božinovićem i Tomo Medvedom pojavio na Thompsonovoj generalnoj probi. Ispada da su za sve krivi klinci koji su poželjeli Thompsonov autogram. Zaveli roditelja. Od tada se gomilaju očevici ukazanja zloduha među crnim oblacima koji su se 2025. nadvili nad Hrvatskom.