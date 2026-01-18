Naši Portali
ANALIZA MARINKA JURASIĆA

Godina u kojoj se ukazivao 'duh ustaštva iz boce'

Autor
Marinko Jurasić
18.01.2026.
u 13:18

Tri su puta do odluke Ustavnog suda o Bojni Čavoglave i HOS-u. No otvoreno ostaje pitanje kako bi na apsolutnu zabranu ZDS-a reagirali branitelji, politička desnica i pola milijuna onih koji su pjevali na Hipodromu

Oni nadareniji među nama, koji su u stanju prepoznati "znakove vremena" odnosno prijelomne trenutke za naciju, uočili su da je ljetos hrvatski Aladin Andrej Plenković, pustio "duh ustaštva iz boce". Kažu da se to dogodilo dan uoči megakoncerta kad se sa svojim najmilijima i ministrima Davorom Božinovićem i Tomo Medvedom pojavio na Thompsonovoj generalnoj probi. Ispada da su za sve krivi klinci koji su poželjeli Thompsonov autogram. Zaveli roditelja. Od tada se gomilaju očevici ukazanja zloduha među crnim oblacima koji su se 2025. nadvili nad Hrvatskom.

Ključne riječi
partizani ustaše HOS Andrej Plenković ustaštvo Bojna Čavoglave Marko Perković Thompson

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
13:38 18.01.2026.

Ma nee! Pa AP je rekao da je to fantastična atmosfera. Kakav sad "duh ustaštva"?

MR
Mrkan
13:37 18.01.2026.

Po tome što filter ne propušta, izgleda da je i sama riječ us.aša zabranjena. Osim "levima" jasno. Njima je sve dopušteno. K'o Jupiteru.

MR
Mrkan
13:35 18.01.2026.

Kako li bi "levima" izgledao život bez "us.aša"?

