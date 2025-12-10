Onaj tko će danas gaziti preko ruža, sutra će doslovno gaziti preko leševa

KOLUMNA

Putinu je Indija odličan nadomjestak budući da mu Kina ne daje punu pomoć

Razlog je kao i obično nafta. Indija je zbog rata u Ukrajini došla u situaciju da rusku naftu kupuje po iznimno diskontiranim cijenama što je i učinila. To se nije dopalo Donaldu Trumpu koji je zaprijetio pa onda i uveo dodatne carine na indijsku robu koja se uvozi u Ameriku, sada je to ukupno 50 posto