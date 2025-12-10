Naši Portali
Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Onaj tko će danas gaziti preko ruža, sutra će doslovno gaziti preko leševa

Screenshot/Facebook
10.12.2025. u 12:24

Na temelju dugogodišnjeg rada sa žrtvama, udruge koje se bave zaštitom žena uočavaju poražavajući trend: da velika većina žena s kojima rade kažu da više nikad neće prijaviti nasilje jer su osjetile da nisu podržane ni zaštićene

Trideset osam puta blatnjavom je čizmom samozvani performer na središnjem zagrebačkom trgu zgazio 38 ruža za 38 žrtava femicida, točno onako kako su to tijekom posljednje tri godine već učinili bezumni ubojice, mahom njihovi partneri. U jednom je, ne htijući to, uspio: pod transparentom Djevice Marije drobeći crvene cvjetne latice ruža, koje simboliziraju nasilno prekinute živote, skrenuo je pozornost na akciju kojom se upozorava javnost na položaj žena, njihovu ranjivost i izloženost nasilju u hrvatskom društvu. A javnost je, s punim pravom, zgrožena.

Ključne riječi
femicid Nasilje nad ženama ruže

Komentara 7

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
12:28 10.12.2025.

A onaj tko veliča komunističke zločine nad Hrvatima , danas ponovit će isto i sutra ako mu se pruži prilika.

Avatar Točka na i
Točka na i
12:41 10.12.2025.

a onaj koji vadi zastavu hr iz vagine je sutra što? ...koji ste vi licemjeri!!!!

Avatar Keep_calm
Keep_calm
12:39 10.12.2025.

Ovakav naslov je čista manipulacija.

