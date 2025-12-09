Naši Portali
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Nabave oružja skupe i dugotrajne jer su prethodnici 'zaspali na straži'

09.12.2025. u 19:47

U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je konačno počela postupak modernizacije HV-a i njezina prelaska s istočne borbene tehnike na zapadnu

Većina hrvatske javnosti pozdravlja modernizaciju HV-a i nabavu novog naoružanja. Postotak onih koji su za jest između 70 i 75 posto, čak i među onima koji prate medije, koji su gotovo protiv svih poteza vlasti. Hrvatima očito ne treba crtati zašto je potrebno imati snažan i jak HV, na temelju našeg iskustva iz našeg zadnjeg rata, zatim zbog krvavog rata koji se već četiri godine vodi nekoliko stotina kilometara od nas te na kraju zbog izrazito jakog i ofenzivnog naoružavanja našeg nemirnog susjeda, Vučićeve Srbije. U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je konačno počela postupak modernizacije HV-a i njezina prelaska s istočne borbene tehnike na zapadnu. Taj je put mukotrpan i, pokazalo se, dug i skup.

Ključne riječi
Hrvatska vojska modernizacija kontekst naoružavanje Rafale

Komentara 3

Pogledaj Sve
AL
AP_LaPapa
20:07 09.12.2025.

Oružju se krkanluk raduje.

