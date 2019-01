Zašto Juncker misli da Bukurešt nije sposoban za taj posao

Rumunjska je jučer preuzela predsjedanje Europskom unijom, točnije Vijećem EU. Nije ni krenula, a već je dobila kritike predsjednika Europske komisije Jeana-Claudea Junckera. Jer, Luksemburžanin sumnja da zemlja koja ni sobom ne može upravljati može adekvatno odgovoriti na izazove koje donosi predsjedanje Unijom.

Unijina teška godina

– Rumunjska je za predsjedanje dobro tehnički pripremljena, no vjerujem da vlada u Bukureštu ne shvaća potpuno što to znači predsjedati zemljama EU – izjavio je Juncker u intervjuu za njemački Welt am Sonntag. Komisijin predsjednik za svoje sumnje ima čvrste argumente. Jer, što drugo reći ako Klaus Iohannis, predsjednik Rumunjske, najprije kaže da vlada njegove zemlje nije spremna za preuzimanje predsjedanja, to povuče, ali potom u intervjuu za austrijski Kurier to i “zasoli”.

– Očito bi bilo poželjno da je vlada bolje pripremljena kako bi Rumunjska tu priliku što bolje iskoristila. Čak i u teškoj situaciji na unutrašnjopolitičkom planu, možemo razumno odraditi mandat kao predsjedajući EU – rekao je Iohannis.

Očito je da se rumunjsko predsjedanje koristi na više kolosijeka. Juncker oštrom retorikom nastoji osigurati koncentriranost Rumunja na izuzetno tešku godinu za Europsku uniju u kojoj predstoji Brexit, donošenje budžeta od 2021. do 2027. što je očito bitno zemljama koje zaostaju za najbogatijima u EU, dalje rješavanje problema migranata, nastavak debate o budućnosti EU. Taj dio Iohannis je označio pogotovo važnim jer će se summit na vrhu EU na kojem se očekuju konkretni zaključci održati 9. svibnja upravo u Rumunjskoj, u gradu Sibiuu.

Predsjednik EK dolazak Rumunjske na čelo EU koristi i za nova upozorenja te često ponavlja da ta zemlja kreće u regresiju demokracije, poput Mađarske i Poljske.

Dragnea vuče konce

Iohannis je pak u žestokom sukobu s predsjednikom vladajućih rumunjskih socijalista Liviuom Dragneom koji sa svojim suradnicima čini sve da praktično ozakoni korupciju. Dragnea ne može obavljati visoku političku funkciju jer je nepravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora zbog zloporabe položaja, a istražuje ga se i zbog više slučajeva korupcije.

Dragnea je i dalje šef vladajućeg PSD-a i nitko u Rumunjskoj ne sumnja da je premijerka Viorica Dăncilă samo njegova produžena ruka. Korupcija, dakle, ostaje osnovni problem rumunjskog društva, Dragnea je uspio prisiliti i svojeg najvećeg protivnika, predsjednika Klausa Iohannisa, da pristane na smjenjivanje Laure Codrute Kövesi, izuzetno uspješne antikorupcijske istražiteljice.

Fokus na Rumunjsku koristi i predsjednik Iohannis tako da prostor u europskim medijima koji će dobivati zbog predsjedanja iskoristi za pritisak na vladu kako bi napokon odustala od sprečavanja borbe protiv korupcije i opstrukcije demokracije.

Slično je reagirao i Guy Vehofstadt, lider liberalne grupacije ALDE u Europskom parlamentu koji je vođenje Rumunjske usporedio s načinom na koji se vode Poljska i Mađarska, savjetujući Dăncilu da ne slijedi loše mađarske i poljske primjere. Rumunjska je premijerka morala odgovoriti da je Rumunjska proeuropska zemlja koja se neće udaljiti sa svojega europskog puta.

Iz svega se da iščitati i poruka svakom sljedećem predsjedajućem. A Hrvatska slijedi već za godinu dana. Stoga je približavanje Pantovčaka i Banskih dvora pozitivan korak koji će smanjiti moguću listu prigovora našoj zemlji.