Zašto je u kafićima tako, a u restoranima ne: Gost odmah mora reći plaća li gotovinom ili karticom

Kako se širi krug kafića koji prihvaćaju kartično plaćanje, tako se gosti sve češće sreću s praksom da ih konobari već pri narudžbi pitaju hoće li platiti gotovinom ili karticom. Dijelu gostiju to ne predstavlja problem, no nekima to izrazito ide na živce. "Primijetila sam jednu užasno iritantnu pojavu u kafićima... Da bi platila karticom, moram najaviti kod narudžbe da ću platiti karticom. Ne mogu se na to odlučiti na odlasku. Ne kužim ovu seljačku praksu. U restoranu kad smo gotovi, konobar pita kako plaćamo. Kad dođem u dućan, ne najavljujem nikome kako ću platiti. Ali kad dođem u kafić, onda moram najaviti. Neki dan, ista stvar, plaćanje karticom nije bilo najavljeno i sad 'on mora to stornirati pa ponovo kucati račun'... ", opisala je na društvenim mrežama svoje peripetije s plaćanjem u kafićima jedna Zagrepčanka.

03.01.2023., Karlovac - Iznadprosjecno toplo vrijeme za sijecanj izmamilo je gradjane na terase kafice i setnje gradskim ulicama. Photo: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Istina, nismo naviknuti da nas se pita kako ćemo platiti i prije nego je naručeno piće stiglo na stol. Takva praksa zasigurno ne pridonosi relaksiranoj atmosferi radi kakve se i svraća u kafiće. Ali, isto tako, nije ugostiteljski hir. Za razliku od restorana, od kafića se očekuje da zajedno s kavom, sokom, pivom... na stol isporuče i račun.

- Da, od restorana se to ne traži, niti bi bilo moguće. Tamo bi se prvo račun morao donijeti za aperitiv, pa za predjelo, onda glavno jelo... Smiješno. No, mi u kafićima imamo tu obavezu, a situacija je podjednako neugodna i gostima i nama. Svjesni smo da baš nije pristojno pitati gosta, koji još nije ni dobio svoju kavu, kako će platiti. Ali, porezna zahtijeva da račun bude na stolu. Ponekad, kad su stranci u pitanju, napravimo izuzetak, ne izdajamo odmah račun, ali onda ovisimo o dobroj volji inspektora, ako naiđe, hoće li imati razumijevanja za to što nismo htjeli odmah inkomodirati goste - kazuje dugogodišnji zagrebački ugostitelj.

03.01.2013., Frankopanska, Zagreb - Neven Brajkovic, vlasnik caffe bara A zasto ne, snizit ce cijenu kave nakon uvodjenja fiskalnih blagajni. r"nPhoto: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Inače, da, točno je. Ako izdate gotovinski račun, a gost plaća karticom, morate prvi račun stornirati i izdati novi za kartično plaćanje. I obrnuto, naravno. Cifre na slipovima koje izbaci POS aparat moraju se poklapati sa stvarno naplaćenim iznosima, a na kraju, kod obračuna, moraju se poklapati svi iznosi, kako za gotovinsko tako i za kartično plaćanje. A realno, svaki račun koji se izdaje dvaput, pogotovo kad imate pun kafić ili, još bolje, i terasu, bude, mora se priznati, gnjavaža je i gubitak vremena za osoblje. Razumljivo je da je to dijelu gostiju antipatično. Gost je, što reći, uvijek u pravu. Ali, svatko si na svom poslu želi olakšati i izbjeći dodatne komplikacije pa ne treba ni konobare kriviti. Na njima je, naravno, da to pokušaju izvesti što je kulturnije moguće. Gost, uostalom, može odbiti izjasniti se hoće li platiti karticom ili gotovinom. Međutim, uz malo tolerancije i dobre volje s obje strane, ne bi to trebao biti problem koji će nekom pokvariti odlazak na piće ili kavu - smatra naš sugovornik.

Tome se nema što puno dodati.