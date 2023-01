Plaćanje karticama u ugostiteljstvu, prvenstveno u restoranima, toliko se raširilo da pojedini ugostitelji kažu kako bi se, da su svi gosti na to spremni, potpuno odrekli poslovanja s gotovinom. S karticama je, kažu, jednostavnije i brže, ne gubi se vrijeme na brojenje novca i uzvraćanje sitniša. Bili gosti ili ne spremni za bezgotovinski scenarij, on je zasad nerealan (čitaj nepopularan) i zbog napojnica. Naime, sve što se konobaru preko kartice ostavi iznad iznosa na računu potpada pod porezne škare, pa mu od svakog eura faktički na kraju ostane tek nešto više od pedeset centi. Ima, dakako, i za to rješenja.