Zašto je Filipinka između 'razvijenih mehanizama države' i košare izabrala košaru?

Radnica s Filipina sama se porodila, a zatim dijete ostavila na ulici u košari. Trudnoću je uspješno skrivala od poslodavca i cimera, a rodila je na slobodan dan. Što je toj ženi, koja je potom završila prvo na psihijatriji, a onda i u pritvoru, prolazilo glavom teško je i zamisliti. Jasno je tek da dijete nije ostavila laka srca, jer da jest, ne bi se tri puta vraćala provjeriti kako je beba. I kako to obično biva, oni koji do jučer nisu znali ni da je trudna odjednom su pronašli "pouzdane" informacije tko je otac djeteta, kao i to da žena na Filipinima već ima muža i djecu. Pogrešno bi, međutim, bilo ovu priču u potpunosti skrenuti na obiteljske prilike nesretne Filipinke – time će se baviti tijela nadležna za kazneni postupak jer napuštanje djeteta jest kazneno djelo i tako treba i ostati. Ni policija ni sud, međutim, ne mogu i ne trebaju dati odgovor na pitanje zašto se ova žena nije obratila državi umjesto da na cesti ostavi dijete koje, kažu, zapravo želi zadržati.