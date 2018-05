Kako je propao velebni centar: I četiri godine od zatvaranja uređene sobe čekaju goste

Prvi put nakon otvaranja stečaja i više od četiri godine otkako su zadnji gosti napustili Hrvatski olimpijski centar Bjelolasica novinari su ušli u apartmane koji čekaju nove vlasnike. Večernjakova ekskluziva svjedoči da je u HOC-u vrijeme stalo, no svjedočimo i kvaliteti gradnje, luksuzu u kojem su uživali gosti u Bjelolasici.

Apartman u koji smo ušli u odličnom je stanju. Ženskim okom gledano, potrebno je jako malo uređivanja, tek malo pomesti, obrisati prašinu pa pustiti goste u apartman.

Složeni ručnici

Ima, naravno, i onih apartmana gdje je posla znatno više, gdje se ljušti zid, no činjenica je da nakon četiri godine u apartmanima nema vlage, ustajala mirisa, nema paučine, prljavštine ni ikakvih oštećenja koja bi novog vlasnika nagnala na velike zahvate. Naravno, ako vlasnik nema neku drugu viziju razvoja zbog koje sve može i srušiti i graditi sasvim novu priču.

Stolovi u sobama za sastanke uredno su posloženi, krase ih stolnjaci, a sa strane su šalice za kavu i čaše za sokove koje spremno čekaju početak sastanka. Velika sala u potkrovlju jednog paviljona ima sve stolce i stolove – novi sastanak, team building ili kongres mogu početi. Sobe za masažu, kao i jacuzzi, još imaju originalnu opremu. U spremištu je nekoliko paketa novih čaša, desetak kuhala za vodu za sobe, tu su čisti, složeni stolnjaci, ručnici.....

– Ništa nismo dirali ni micali. Sve je onako kako je ostavljeno i sve čeka 12. javnu dražbu i novog vlasnika. Dakle, cjelinu Jasenak 1 sa skijalištima, sportskim terenima i tri paviljona u vlasništvu HOC-a te cjelinu nazvanu Jasenak 2, u kojoj su još apartmani u vlasništvu HOC-a u pet paviljona, moći će se od sredine ovog mjeseca kupiti za samo 15,685.780,00 kuna. Riječ je o ukupno 80 hektara zemljišta s paviljonima, sportskim terenima, skijalištem, šetnicama...– kaže nam Tomislav Đuričin, stečajni upravitelj HOC-a Bjelolasica.

S nama je u obilasku i Ivan Ljubanović koji se sa suprugom prije 11 godina iz Bjelovara preselio u Jasenak. Kupio je imanje pokraj HOC-a koje je preraslo u bajkovito mjesto u koje svake godine i nakon stečaja dolaze turisti i sportaši. Od stečajnog je upravitelja unajmio sportske terene HOC-a za svoje goste te ih ujedno i štiti od propadanja.

U zlatno doba HOC-a ovdje se u Jasenku iznajmljivala i svaka garaža, toliki je interes bio. Prije deset godina kvadrati zemljišta prodavali su se za 150 eura, a sada HOC možete kupiti za smiješan iznos – manje od tri eura za četvorni metar zemljišta! I za to dobiti apartmane, sportske terene, skijalište... Istina, treba uložiti, ali uvjeren sam da bi novi vlasnik od svega ubrzo imao itekakve koristi. Ovdje uz Bjelolasicu, unatoč tome što još nije prodana, svake godine nikne pet do šest novih kuća. I sada podno skijaške staze obitelj iz Istre gradi imanje. Već je izgrađeno 20-ak kuća čiji su vlasnici iz Istre – priča nam Ivan Ljubanović dok obilazimo paviljone.

Domaćini me uvjeravaju da gosti vole dolaziti u Jasenak, selo u kojem HOC zauzima najveću površinu.

Država odustala od planova

– Zainteresiranih je ulagača cijelo vrijeme bilo dosta; od tvrtke vezane uz Agrokor do niza privatnih ulagača i to čak iz Kine, Gruzije, Rusije, Engleske. No svaki put kada bi bila javna dražba, iako se najavljivao ozbiljan ulagač, ponuda nije stigla. Ne znam razloge. HOC je vlasnik svih 80 hektara kompleksa koji ima svoju struju, tu je i trafostanica i dalekovod i vodovod. Napravljena je i retencija za vodu za zasnježivanje skijaških staza, ali nije spojena na vodovod. Od osam paviljona tri su u vlasništvu HOC-a, a od ukupno 272 apartmana, 164 u vlasništvu je HOC-a, 70 ih je u vlasništvu privatnih osoba, a 38 fizičkih. Istina, potrebna su ulaganja jer su paviljoni u kojima su apartmani privatnika u najlošijem stanju. O njima nitko ne vodi brigu, a mi nemamo ključeve – govori nam stečajni upravitelj. Dodaje da su tu i nogometno igralište, dječje igralište, boćalište, atletska staza u odličnom stanju, tu je i teren za odbojku na pijesku, ali i lokacija gdje je bivši vlasnik HOC-a, odnosno država, počela raditi bazen.

Nikome nije jasno zašto je država odustala od velikih planova koje je ima zadnji direktor HOC-a Tomislav Paškvalin. Upravo je on hrvatskoj Vladi 2006. predstavio projekt težak 150 milijuna kuna kojim bi se omogućilo da HOC bude atraktivan cijele godine. Planirana je gradnja bazena i sportske dvorane te akumulacije koja bi omogućila vodu za zasnježivanje pa skijanje ne bi ovisilo samo o prirodnom snijegu. Iako je Vlada odobrila kredit HOC-u, od svega se na kraju odustalo. Paškvalin je smijenjen, a kada je 2011. izgorio restoran, a ubrzo i restoran Sabljaci u Ogulinu, bio je to zadnji udarac HOC-u. Sve to dovelo je do stečaja.

Rasprodana je sva preostala imovina HOC-a – hotel Jastreb u Begovu Razdolju, restoran Sabljaci, upravna zgrada u Ogulinu. Sve osim najvrednije i najveće imovine – Bjelolasice u Jasenku.

