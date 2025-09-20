Naši Portali
IZVIJESTIO DORH

Zaštitaru osumnjičenom za silovanje azilantice određen istražni zatvor

Zgrada DORH-a u Gajevoj ulici
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Marina Hudoletnjak/Hina
20.09.2025.
u 17:23

Odluka o istražnom zatvoru donesena je zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor zaštitaru (1968.) osumnjičenom da je krajem kolovoza silovao stranu državljanku koja traži međunarodnu zaštitu, izvijestio je DORH u subotu. Odluka o istražnom zatvoru donesena je zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici osnovano sumnja da je okrivljenik 31. kolovoza, za vrijeme obnašanja zaštitarske službe u smještajnom objektu za tražitelje azila na području Zagreba, počinio kazneno djelo silovanja, a žrtva je tražiteljica međunarodne zaštite. Naime, RTL je dobio dojavu da je žena iz Kirgistana silovana u zagrebačkom prihvatilištu za tražitelje azila Porin te da je navodno riječ o zaštitaru, kao i da to nije prvi slučaj silovanja u tom centru. 

Policija je sinoć potvrdila navod da je provedeno kriminalističko istraživanje nad hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode na štetu strane državljanke. Također su napomenuli kako ne mogu iznositi više detalja zbog zaštite digniteta žrtve te sekundarne viktimizacije. 
silovanje

