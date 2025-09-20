Incident u centru Zagreba: Mladići prijavljeni jer su pretukli zaštitara, a zaštitar jer je pucao u zrak

Dvojica mladića u dobi od 20 godina sumnjiče se za nasilničko ponašanje nad 34-godišnjim zaštitarom, a 34-godišnji zaštitar za općeopasnu radnju. Riječ je o događaju koji se zbio 14. rujna oko 5.30 u automat klubu u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Mladi nasilnici ušli su nakon zatvaranja u automat klub. Jedan zaštitar im je prišao i njega su prvo verbalno, a zatim i fizički napali te srušili na pod. Drugi zaštitar je ispalio jedna hitac u zrak, a nasilnici su pobjegli. Utvrđeno je da je 34-godišnjak kojeg su napali lakše ozlijeđen i njemu je pomoć pružena u Klinici za traumatologiju. Mladi nasilnici su uskoro nađeni i uhićeni te su kazneno prijavljeni, a kazneno je prijavljen i zaštitar koji je pucao u zrak.