UPALI U AUTOMAT KLUB NAKON ZATVARANJA

Incident u centru Zagreba: Mladići prijavljeni jer su pretukli zaštitara, a zaštitar jer je pucao u zrak

Autor
Ivana Jakelić
20.09.2025.
u 12:16

Mladi nasilnici su uskoro nađeni i uhićeni te su kazneno prijavljeni, a kazneno je prijavljen i zaštitar koji je pucao u zrak.

Dvojica mladića u dobi od 20 godina sumnjiče se za nasilničko ponašanje nad 34-godišnjim zaštitarom, a 34-godišnji zaštitar za općeopasnu radnju. Riječ je o događaju koji se zbio 14. rujna oko 5.30 u automat klubu u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Mladi nasilnici ušli su nakon zatvaranja u automat klub. Jedan zaštitar im je prišao i njega su prvo verbalno, a zatim i fizički napali te srušili na pod. Drugi zaštitar je ispalio jedna hitac u zrak, a nasilnici su pobjegli. Utvrđeno je da je 34-godišnjak kojeg su napali lakše ozlijeđen i njemu je pomoć pružena u Klinici za traumatologiju. Mladi nasilnici su uskoro nađeni i uhićeni te su kazneno prijavljeni, a kazneno je prijavljen i zaštitar koji je pucao u zrak.
automat klub Zagreb

Avatar Aristarh
Aristarh
12:35 20.09.2025.

Sramota. Glupost. Zaštitar pucao u zrak i prijavljen. A nakon pucnja u zrak nasilnici pobjegli. Živio Trump i Amerika.

Avatar mr.sc.Vaso
mr.sc.Vaso
13:09 20.09.2025.

očekujemo da Plenkovićeva milicija prijavi i drugog zaštitara zbog remečenja javnog reda i mira, bilo je kasno a on je vikao kada su ga tukli...

