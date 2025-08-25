Parazit koji jede živo meso zabilježen kod čovjeka u SAD-u: Što je 'screwworm' i koliko je opasan?

Američke zdravstvene vlasti potvrdile su prvi slučaj zaraze opasnim parazitskim crvom "New World screwworm" kod čovjeka koji se nedavno vratio iz El Salvadora. Riječ je o rijetkoj infekciji u kojoj ličinke mesožderne mušice napadaju živo tkivo, a koja je do sada uglavnom pogađala stoku. Slučaj je potvrđen 4. kolovoza od strane CDC-a, a istraživanje su vodili i zdravstveni dužnosnici savezne države Maryland, prenosi Reuters.

Iako su prethodni izvori iz industrije tvrdili da je pacijent došao iz Gvatemale, službeni izvori nisu dodatno pojasnili razliku. Bez obzira na neslaganja, vlasti ističu da je rizik za širu javnost u SAD-u trenutno vrlo nizak, a do sada nije prijavljena nijedna infekcija kod životinja.

Vijest dolazi u vrijeme povećane napetosti među američkim stočarima, proizvođačima mesa i trgovcima stokom, koji su već zabrinuti zbog širenja ovog parazita iz Srednje Amerike prema sjeveru. Nedavno je ministrica poljoprivrede Brooke Rollins najavila gradnju novog centra za uzgoj sterilnih muha u Teksasu, kao dio strategije za borbu protiv moguće invazije. Procjenjuje se da bi potencijalno izbijanje zaraze moglo prouzročiti ekonomsku štetu od oko 1,8 milijardi dolara u Teksasu.

Što je screwworm?

Riječ je o parazitskoj mušici čija ženka polaže jaja u rane toplokrvnih domaćina. Nakon što se iz jaja izlegnu, ličinke se doslovno hrane živim mesom. Ako se ne liječi na vrijeme, infestacija može završiti smrću. Kod ljudi su ovakvi slučajevi rijetki, ali vrlo ozbiljni. Liječenje je dugotrajno i zahtijeva uklanjanje velikog broja ličinki te temeljitu dezinfekciju rana.

U porukama koje su kružile među predstavnicima stočarskog sektora navodi se da su preventivne mjere već provedene te da je zaražena osoba uspješno liječena. Ipak, industrijski akteri pozivaju na dodatni oprez, osobito zbog već postojećih zabrana uvoza stoke iz Meksika, koje su uvedene još prošle godine kako bi se spriječio ulazak parazita.

CDC je, kako doznajemo, bio dužan o slučaju obavijestiti i zdravstvene vlasti Marylanda, kao i relevantne veterinarske i poljoprivredne institucije. S obzirom na osjetljivost situacije, pojedinci iz sektora nadaju se da će informacija ostati unutar stručnih krugova kako se ne bi izazvao dodatni tržišni poremećaj.

Utjecaj na tržište mesa i stoke

Iako je Ministarstvo poljoprivrede već počelo postavljati zamke i slati ophodnje uz granicu, suočava se s kritikama da je reagiralo presporo. Novi centar za sterilne muhe, koji se planira otvoriti u Teksasu, trebao bi biti gotov u roku od dvije do tri godine. Sličan pogon gradi i Meksiko, s ciljem ograničavanja širenja štetočina koje mogu usmrtiti zaražene životinje u roku od nekoliko tjedana.

Trenutno je jedini aktivan centar za proizvodnju sterilnih muha u Panami, s kapacitetom do 100 milijuna muha tjedno. USDA procjenjuje da bi za učinkovito suzbijanje širenja bilo potrebno proizvoditi čak 500 milijuna tjedno, kako bi se parazita potisnulo natrag prema Panami i Kolumbiji.

Screwworm muhe ponovno se šire prema sjeveru od 2023., a trenutno su prisutne u zemljama poput Kube, Haitija i Dominikanske Republike. Meksiko je u srpnju prijavio novi slučaj oko 600 kilometara južno od granice sa SAD-om, što je dovelo do zatvaranja graničnih prijelaza za trgovinu stokom. Inače, SAD godišnje iz Meksika uveze preko milijun grla za tov i preradu u govedinu.

Podsjetimo, screwworm je već jednom bio iskorijenjen u SAD-u tijekom 1960-ih pomoću masovnog puštanja steriliziranih mužjaka u divljinu – metoda koja sada ponovno postaje ključni alat u borbi protiv ove potencijalne prijetnje.