MEĐUNARODNA POLICIJSKA AKCIJA

Zaplijenjeno 10 tona kokaina u operaciji protiv kriminalne mreže

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
08.10.2025.
u 21:52

Policija je opisala osumnjičenike kao one koji djeluju putem fiktivnih tvrtki i drugih složenih shema krijumčarenja.

Španjolska policija priopćila je u srijedu da je razotkrila jednu od najvećih mreža krijumčarenja kokaina na svijetu, zaplijenivši pritom deset tona droge te uhitivši pet osoba u zajedničkoj operaciji s međunarodnim partnerima. Tri osobe uhićene su na području Španjolske, a dvije u Kolumbiji, tijekom sedam racija, pri čemu policija nije navela točne lokacije gdje je droga pronađena. Istraga je provedena uz potporu kolumbijskih vlasti.

Prema navodima policije, krijumčarska mreža godišnje je prebacivala oko 120 tona kokaina iz Kolumbije u Europu, koristeći luke u Nizozemskoj, Belgiji i Španjolskoj. Krijumčari su navodno bili povezani s kolumbijskim kriminalnim klanom Clan del Golfo, jednim od najvećih aktera na svjetskom tržištu kokaina. Policija je opisala osumnjičenike kao one koji djeluju putem fiktivnih tvrtki i drugih složenih shema krijumčarenja. Vrh mreže koordinirao je operacije iz Kolumbije, Španjolske i Dubaija.

Posebna jedinica unutar organizacije bila je zadužena za pranje novca putem offshore tvrtki, pri čemu su zabilježene transakcije u kriptovalutama u vrijednosti od oko 700 milijuna američkih dolara. Istražitelji su ključni proboj postigli kada su dobili pristup enkriptiranim porukama razmjenjivanima putem aplikacije Sky ECC. Istraga, koja je započela 2022. godine, nosila je kodni naziv "Gulupa" prema kolumbijskoj vrsti marakuje.

