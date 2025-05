Zajedno pili pa se posvađali i sukobili. Tijekom svađe uzeo nož i ubo je, ona isteturala u dvorište i umrla

Muškarac (73) optužen je za teško ubojstvo 39-godišnjakinje, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Zagreb. Optužen je za teško ubojstvo, iako ga je policija lani nakon uhićenja kazneno prijavila za femicid. No tijekom istrage očito je utvrđeno da se ne radi o teškom ubojstvu ženske osobe kao posljedice dugogodišnjeg zlostavljanja, što je kvalifikacija femicida već o teškom ubojstvu. Za koje je inače zapriječena kazna i do 40 godina zatvora

Tereti ga se da je 29. studenoga 2024. u obiteljskoj kući Ulici Črnomerec, ubio 39- godišnjakinju s kojom je živio u zajedničkom kućanstvu. Prethodno su njih dvoje zajedno pili alkohol. No nekom trenutku su se prvo posvađali, a zatim i fizički sukobili. U tom sukobu on je uzeo nož. Zamahnuo je prema njoj. Ubo ju je. Kasnije će kazati da uopće nije shvatio da ju je ubo, te će tvrditi da se na nož sama nabola. Ona je nakon toga isteturala iz kuće. I pala u dvorište. On je još pola sata bio u kući, a onda je izašao da ju potraži. Našao ju je kako leži u dvorištu. Tvrdio je i da nije shvaćao što joj se dogodilo. No pozvao je policiju i hitnu

- Tražila me da joj natočim rakije u praznu bocu, no nisam htio jer sam joj dao rakije i dan ranije - branio se nakon privođenja 73-godišnjak. No toj obrani se nije povjerovalo pa je završio iza rešetaka, a tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.