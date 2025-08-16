Naši Portali
'nepokolebljiva solidarnost'

Zajednička reakcija europskih čelnika na sastanak: 'Nastavit ćemo jačati sankcije kako bismo opteretili rusko ratno gospodarstvo'

Autor
Sandra Veljković
16.08.2025.
u 12:08

Kako je predsjednik Trump rekao: „Nema dogovora dok dogovor nije postignut.“ U skladu s njegovom vizijom, sljedeći korak moraju biti daljnji pregovori, uključujući i predsjednika Zelenskog, s kojim će se uskoro sastati.

- Dokle god krvoproliće u Ukrajini traje, spremni smo održavati pritisak na Rusiju. Nastavit ćemo jačati sankcije i šire gospodarske mjere kako bismo opteretili rusko ratno gospodarstvo sve dok ne bude postignut pravedan i trajan mir. Ukrajina može računati na našu nepokolebljivu solidarnost dok radimo na miru koji će očuvati vitalne sigurnosne interese Ukrajine i Europe - kazali su u zajedničkoj izjavi, izdanoj danas nešto prije podneva francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, britanski premijer Keir Starmer, finski predsjednik Alexander Stubb, poljski premijer Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća António Costa i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

- U ranim jutarnjim satima predsjednik Trump izvijestio je nas i predsjednika Zelenskog o svom susretu s ruskim predsjednikom održanom na Aljasci 15. kolovoza 2025. Čelnici su pozdravili napore predsjednika Trumpa da zaustavi krvoproliće u Ukrajini, okonča ruski agresorski rat i postigne pravedan i trajan mir - kažu u izjavi.

Kako je predsjednik Trump rekao: „Nema dogovora dok dogovor nije postignut.“ U skladu s njegovom vizijom, sljedeći korak moraju biti daljnji pregovori, uključujući i predsjednika Zelenskog, s kojim će se uskoro sastati.

- Spremni smo surađivati s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim na pripremi trilateralnog summita uz potporu Europe - kažu i naglašavaju: - Jasno naglašavamo da Ukrajina mora imati čvrsta sigurnosna jamstva kako bi učinkovito obranila svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Pozdravljamo izjavu predsjednika Trumpa da su Sjedinjene Države spremne pružiti sigurnosna jamstva. Koalicija voljnih spremna je odigrati aktivnu ulogu. Na ukrajinske oružane snage niti na njezinu suradnju s trećim državama ne smiju se postavljati nikakva ograničenja. Rusija ne može imati pravo veta na put Ukrajine prema EU-u i NATO-u.

- Na Ukrajini je da donosi odluke o vlastitom teritoriju. Međunarodne granice ne smiju se mijenjati silom. Naša potpora Ukrajini se nastavlja. Odlučni smo učiniti još više kako bismo održali Ukrajinu snažnom i time omogućili kraj borbi te postigli pravedan i trajan mir - zaključuju europski čelnici.

KR
Kradomicekradeze&
12:45 16.08.2025.

Zajednička reakcija? Otvorili su bocu Coca Cole i s ponosom pokazali neodvojivi čep. Samo AP se ovom prilikom nije odlučio cugnuti jer je na dijeti.

NI
niko041
12:42 16.08.2025.

Vaš niko ništa ne pita. Vaš zadatak samo da plaćate američko oružje,koje ide za ukre.

CH
Chupahabra
12:27 16.08.2025.

Živio Trump, on jedini zna što radi.

