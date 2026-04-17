ODSTUPA U SVIBNJU

Nakon niza kritika prvi čovjek američke masovne deportacije podnio ostavku: Deportirao više od 475.000 ljudi

VL
Autor
Doris Kujek/Hina
17.04.2026.
u 10:42

Todd Lyons odstupit će krajem svibnja, objavio je na X-u njegov šef, ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin

Vršitelj dužnosti ravnatelja Američke imigracijske i carinske službe (ICE), agencije zadužene za provođenje kampanje masovne deportacije migranata prema uputi američkog predsjednika Donalda Trumpa, podnio je ostavku. Todd Lyons odstupit će krajem svibnja, objavio je na X-u njegov šef, ministar domovinske sigurnosti Markwayne Mullin.

Mullin je u objavi pohvalio Lyonsa što je pomogao Trumpu da ukloni "ubojice, silovatelje, pedofile, teroriste i članove bandi iz američkih zajednica". "Zahvaljujući njegovom vodstvu, američke zajednice su sigurnije", napisao je Mullin.  Razlog Lyonsove ostavke nije javno objavljen. Trump je imenovao Lyonsa na tu dužnost u ožujku 2025. Lyons je prije toga već proveo oko 20 godina u ICE-u.

Agencija se suočila s nizom kritika zbog operacija provođenja zakona u američkim gradovima, uključujući u Chicagu i Minneapolisu, gdje su maskirani savezni agenti bili raspoređeni protiv migranata. Prosvjedi su se intenzivirali kad su agenti ICE-a usmrtili dvije osobe u odvojenim incidentima u Minneapolisu u siječnju.   

Ministarstvo domovinske sigurnosti, koje nadgleda ICE, također je postalo meta kritika, a tadašnju ministricu Kristi Noem Trump je smijenio početkom ožujka. Njezin nasljednik Mullin na dužnosti je manje od mjesec dana i zadatak mu je smiriti napetosti. Mullin je opisao Lyonsa kao "sjajnog vođu ICE-a". "Želimo mu sreću u sljedećoj prilici u privatnom sektoru. Odlazi 31. svibnja 2026.", dodao je ministar domovinske sigurnosti.

Lyons je u četvrtak podnio ostavku Mullinu, prenosi Fox News. Planira provoditi više vremena sa svojom obitelji, izvijestio je Fox News pozivajući se na izvor. Na saslušanju pred Kongresom u veljači, Lyons je rekao da je ICE proveo 379.000 uhićenja u prvoj godini povratka Trumpa u Bijelu kuću i deportirao više od 475.000 ljudi iz Sjedinjenih Država.
Trump u novoj objavi: 'Može li netko, molim vas, reći papi Lavu...'
Todd Lyons Donald Trump Markwayne Mullin migranti ICE

PARALIZA KONTINENTA

Globalna kriza bez presedana: Oblak je paralizirao kontinent, prizemljio Ivu Josipovića, i zarobio Olivera Dragojevića

U travnju 2010. godine, erupcija jednog vulkana na Islandu oslobodila je golemi oblak pepela koji je ubrzo izazvao najveći poremećaj zračnog prometa, još od kraja Drugog svjetskog rata. Milijuni putnika ostali su zarobljeni na aerodromima, a kaos koji je zahvatio čitav europski kontinent, uključujući i Hrvatsku, uzrokovao je goleme ekonomske štete.

