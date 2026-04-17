VIDEO Nadrealne scene u Poljskoj: Humanoidni robot ganjao veprove po ulicama Varšave

Poljska je dobila neobičnu zvijezdu Edwarda Warchockog, kineskog robota opremljenog lokalno razvijenim softverom koji je raspravljao s političarima i tjerao veprove s ulica Varšave. Edward, odnosno Edek, nabavljen je od vodećeg kineskog proizvođača plesnih humanoidnih robota za oko 25.000 dolara. Njegovi vlasnici, Bartosz Idzik i Radosław Grzelaczyk, potom su razvili vlastiti softver kako bi stvorili, kako kažu, prvog robotskog influencera na društvenim mrežama u zemlji. Edek je, prema riječima Grzelaczyka, "postao humaniji i bolji u komunikaciji" od usporedivih modela u Kini i drugdje. Video robota koji progoni veprove ovaj je tjedan postao viralan, pridodajući se nizu pojavljivanja koja su u 45 dana prikupila više od 1,5 milijardi pregleda na internetu, tvrde dvojica poljskih IT poduzetnika koji su Edeka lansirali ranije ove godine.

Njihov robot visok 132 cm razvio se od senzacije na poljskim društvenim mrežama u marketinški alat koji lokalne tvrtke iznajmljuju za događanja i promotivne kampanje. Edek također nosi Rolex s dijamantima kao dio sponzorskog ugovora s jednim poljskim trgovcem satovima. Grzelaczyk je rekao da je širi cilj upoznati poljsko društvo s robotikom i potaknuti zakonodavce na donošenje zakona koji bi privukli ulaganja u taj sektor i pozicionirali zemlju u sam vrh brzo rastuće industrije. Kineske kompanije trenutačno predvode razvoj humanoidnih robota, natječući se s američkim konkurentima među kojima je i Tesla Elona Muska. Proizvođač Edeka, Unitree Robotics, prošlog je mjeseca objavio da planira prikupiti 4,2 milijarde juana (540 milijuna eura) kroz inicijalnu javnu ponudu u Šangaju.

zaganiam dziki do lasu pic.twitter.com/Pjxkn0kfob — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 12, 2026

"Mnoge tvrtke sada razvijaju humanoide i mislim da će oni za tri do pet godina biti na svim našim ulicama", rekao je Grzelaczyk za Financial Times. "Edward sada pokazuje prijateljsku stranu humanoida. Želimo da Poljaci zagrle Edwarda, razgovaraju s njim i zabave se s njim, da vide kako može postati dio njihove svakodnevice". Edek je u početku privukao pažnju u Poljskoj vozeći se autobusima i posjećujući supermarkete, no brzo rastući profil na društvenim mrežama otvorio mu je vrata i u politici. Prošlog mjeseca robot se sastao s poljskim zamjenikom ministra za digitalne poslove, održao konferenciju za medije u poljskom parlamentu i s nekim zastupnicima raspravljao o nizu zahtjeva, uključujući povećanje plaća zaštitara u parlamentu.

Robot se pojavio i na velikim javnim događanjima, uključujući nogometnu utakmicu s 20.000 gledatelja. Kada je prikazan na velikom ekranu stadiona, "gledatelji su prestali pratiti utakmicu i stotine djece počele su vikati 'Edward, Edward!'", rekao je Grzelaczyk. "Nisam siguran da bi više ljudi ustalo za Roberta Lewandowskog ili Igu Świątek", dodao je, referirajući se na dvije najveće sportske zvijezde Poljske. Vlasnici Edeka također su nabavili druge kineske robote koje planiraju poslati na druge lokacije u Europi i u New York. Svaki od njih opremljen je vlastitim sustavom, uključujući veliki jezični model koji omogućuje Edeku "potpuno autonomnu komunikaciju s ljudima, i u govoru i u slušanju", rekao je Grzelaczyk.

Zahvaljujući sofisticiranom GPS sustavu i bazi podataka koja gradi robotovu memoriju, Edek ima "potpunu svijest o vremenu i prostoru". "Nikada ne znamo točno što će reći i ne možemo predvidjeti njegove odgovore, što nas često duboko iznenadi", dodao je. "Također može osjetiti emocije sugovornika, a ako razgovara s nekim tko je ljut ili frustriran, preuzima te emocije na sebe".