Američki političar ubio suprugu i sebe dok su djeca bila u kući: 'Imao je dugotrajne probleme s alkoholom'

Bivši zamjenik guvernera savezne države Virginije, Justin Fairfax, nekoć zvijezda u usponu Demokratske stranke čiji je mandat bio obilježen optužbama za seksualno zlostavljanje, ubio je svoju suprugu, Cerinu Fairfax, u njihovoj kući, a zatim presudio i sebi, priopćila je policija. Dvoje djece tijendžera nalazilo se u kući u trenutku pucnjave, rekao je načelnik policije okruga Fairfax Kevin Davis, napominjući da je njihov sin uputio poziv na broj 911. Policija okruga Fairfax intervenirala je u kući u Annandaleu u Virginiji nešto nakon ponoći u četvrtak, gdje su pronašli muškarca i ženu mrtve, priopćeno je ranije.

Pucnjava je proizašla iz dugotrajnog obiteljskog sukoba vezanog uz "ono što se čini kao kompliciran razvod", rekao je Davis. Dogodila se nešto više od dva tjedna nakon što je Cerina Fairfax dobila primarno fizičko skrbništvo nad djecom, prema sudskim zapisima. Cerina Fairfax podnijela je zahtjev za razvod 18. srpnja 2025., a postupak je još uvijek u tijeku, pokazuju zapisi Okružnog suda Fairfaxa. Nalog za očitovanje izdan 10. travnja obvezao je Justina Fairfaxa da se pojavi na sudu 21. travnja. Istražitelji su analizirali incident uz pomoć "velikog broja kamera" postavljenih unutar kuće u sklopu bračnog postupka, rekao je Davis. Cerina Fairfax "ostavlja neizmjernu prazninu u životima svih koji su je poznavali i voljeli", izjavila je odvjetnica Amy Spain, koja je ranije surađivala s Cerinom na podnošenju zahtjeva za razvod, prenosi CNN.

"Apsolutna je tragedija da je Cerina oduzeta svojoj djeci i obitelji", rekla je u priopćenju, opisujući je kao brižnu i predanu majku. Davis je rekao da je Fairfax navodno više puta pucao u suprugu u podrumu kuće prije nego što je otišao na kat u glavnu spavaću sobu, gdje je počinio samoubojstvo. Par je živio u istoj kući, ali u odvojenim spavaćim sobama, rekao je. Čini se da je isto vatreno oružje korišteno u oba slučaja. Snimka komunikacije hitnih službi, zabilježena na Broadcastifyju, prikazuje trenutke nakon incidenta, kada je njihov sin nazvao 911. "Pozivatelj navodi da je njegov otac možda izbo njegovu majku", čuje se. Dodaje da je pozivatelj rekao kako ona "leži na tlu i krvari", s rupama na majici.

Na snimci se potom čuju policajci kako traže osumnjičenika, a zatim pronalaze muškarca koji odgovara opisu, s prostrijelnom ranom koju si je sam nanio. "Mislim da je ovo naš osumnjičenik. Ima vatreno oružje i samonanesenu prostrijelnu ranu glave", čuje se jedan policajac. Oko 10 sati ujutro u četvrtak dva tijela iznesena su iz kuće u vrećama za mrtve na nosilima. Ured glavnog medicinskog istražitelja Ministarstva zdravstva Virginije istražuje smrti, priopćili su za CNN. "Strašno je za djecu izgubiti oba roditelja, a još je strašnije što su bila u kući kada se to dogodilo", rekao je Davis. "Svakako pad s visine za relativno poznatu obitelj koja je naizgled imala puno toga u svoju korist". Djeca su trenutno pod skrbi baka i djedova te drugih članova obitelji, uz podršku odjela za pomoć žrtvama policije okruga Fairfax.

"Polovica Amerike u nekom trenutku prolazi kroz razvod, ali vrlo, vrlo rijetko, srećom, to završi ovako", rekao je Davis. "Vrlo tužno za ovu zajednicu… svi su šokirani. I mi smo šokirani". Također je naveo da policijski poziv iz siječnja, u kojem je Justin Fairfax optužio suprugu za napad, nije potvrđen. U sklopu razvoda, sudac Timothy J. McEvoy prošlog je mjeseca naveo da Fairfax ima dugotrajne probleme s alkoholom i da se "zatvorio u sebe" nakon odlaska iz državne službe 2022. "Zajedno, ove činjenice daju jasnu sliku o ocu kao talentiranom čovjeku koji se bori s nedefiniranim emocionalnim i psihološkim problemima", napisao je sudac. U nalogu od 30. ožujka 2026. sudac je opisao Fairfaxove probleme kroz više od desetljeća, uključujući utjecaj izbornog poraza 2013. i optužbi za seksualno zlostavljanje 2019. godine, koje su, kako je naveo, zaustavile njegove političke ambicije.

Foto: REUTERS

Fairfax je potom "pojačano konzumirao alkohol i povukao se iz obiteljskog života", a nakon odlaska iz politike 2022. takvo ponašanje se dodatno pogoršalo. Sudac je naveo da je Fairfax zanemarivao financijske obveze, dopuštao da hipoteka dospije u kašnjenje te da je, prema iskazu supruge, "svakodnevna konzumacija alkohola postala norma", što on nije ozbiljno osporio. Također je 2022. kupio pištolj, a iste godine napustio kuću s oružjem, što je izazvalo potragu nakon koje je pronađen u šumi obližnjeg parka. "Jasno je da je otac prolazio kroz neki oblik psihološke krize", napisao je sudac. Nalogom mu je određeno da napusti obiteljski dom do 30. travnja te da se testira na alkohol prije susreta s djecom. Cerina i Justin Fairfax vjenčali su se u lipnju 2006. i imaju dvoje djece, u dobi od 16 i 14 godina. Razdvojili su se 1. lipnja 2024., ali su nastavili živjeti u istoj kući, a u prosincu 2024. potpisali su postbračni ugovor.

"Ne postoji očekivanje niti nada za pomirenje", stoji u zahtjevu za razvod. Cerina je navela da Justin nije poštovao dogovor niti financijski doprinosio obitelji. Fairfax je bio zamjenik guvernera Virginije od 2018. do 2022. pod guvernerom Ralphom Northamom, a kandidirao se i za guvernera 2021. Nakon mandata se vratio odvjetničkoj praksi, dok je njegova supruga radila kao stomatologinja. Tijekom mandata zalagao se za zakone o sprječavanju nasilja vatrenim oružjem, nazivajući ga "nacionalnom zdravstvenom krizom". Optužbe za seksualno zlostavljanje iz 2019. pojavile su se u politički turbulentnom razdoblju u Virginiji, a Fairfax ih je negirao i tražio istragu, tvrdeći da će dokazati svoju nevinost.

Susjedi su izrazili šok zbog tragedije. Jedna susjeda opisala je Cerinu kao predanu majku, dok je drugi susjed istaknuo zabrinutost za djecu: "Što će to učiniti njihovoj budućnosti?" Političari iz Virginije također su izrazili sućut. Guvernerka Abigail Spanberger rekla je da tragedija pokazuje kako se obiteljsko nasilje može dogoditi bilo gdje, dok su senatori Mark Warner i Tim Kaine izrazili duboku potresenost.