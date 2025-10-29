Zainteresirani ulagači imaju još dva dana za upis Tokićevih dionica

Javna ponuda dionica tvrtke Tokić d.d., vodećeg trgovca automobilskim dijelovima u regiji, traje još dva dana, odnosno do 31. listopada do 12 sati. U ponudi je milijun novih dionica te 200 tisuća postojećih koje prodaje dioničar društva. Cijena po ponuđenoj dionici kreće se u rasponu od 20,20 eura do 25,60 eura. Ovo je ujedno prva hrvatska dionica na slovenskom tržištu za koju je izvršena notifikacija Prospekta, čime je omogućeno sudjelovanje ulagača iz obje zemlje. Osim domaćih i slovenskih zaposlenika Tokić grupe, dionice mogu kupiti domaći mali ulagatelji te hrvatski i slovenski institucionalni ulagatelji.

Analitičari Bloomberg Adrije dali su dionici Tokić grupe preporuku „strong buy”, ističući da je valuacija iznimno zanimljiva, posebno za male retail investitore. Voditelj analiza Bloomberg Adrije, Mihael Blažeković, naglašava da dionica, čak i na gornjoj granici ponuđenog raspona cijena, ostaje atraktivna. Odnos cijene dionice i zarade po dionici (P/E) iznosio 11,6x, a EV/EBITDA 7x, što je i dalje ispod razine usporednih tvrtki (peer grupe).

Osim toga, Tokić grupa jedan je od velikih igrača na tržištu nezavisnog aftermarketa automobilskih dijelova (IAM) i trenutačno zauzima udio od 21 posto u Hrvatskoj i 18 posto u Sloveniji. Ovaj segment posljednjih godina bilježi rast u Europi, s tržišnom vrijednošću od oko 120 milijardi eura, a Tokiću u prilog idu hrvatski i slovenski trendovi gdje raste broj vozila starijih od pet godina, ključnih za IAM tržište. Nadalje, analiza ističe da glavni potencijal Grupe, osim spomenutih trendova u automobilskom sektoru, leži i u snažnim kapitalnim ulaganjima (CAPEX) i potencijalnim M&A transakcijama. Trenutačno se provodi intenzivan CAPEX, što potvrđuje visok omjer ulaganja u odnosu na prihode, koji iznosi 3,7 posto i nalazi se iznad medijana peer grupe. Takva ulaganja omogućuju bolje upravljanje poslovnim procesima i zalihama, što će u budućnosti doprinijeti učinkovitijem poslovanju i pripremi za daljnji rast.

Još jedna nezavisna analiza kuće Arhivanalitika - Ekonomski lab , autora Ivice Brkljače, naglašava kako je valuacija Tokić grupe interesantna i primjerena. Analiza ističe da je pri donjem rasponu cijene dionica IPO-a čak vrlo privlačna ako se promatra kroz standardne pokazatelje poput P/E, P/S i EV/EBITDA. Brkljača posebno ističe da bi, da nekretnine nisu izdvojene u posebno društvo (što je činilo oko 20 posto imovine), cijena dionice bila znatno viša. Sada je kompanija asset-light, s najmom nekretnina postavljenim na tržišnoj osnovi (fiksna cijena, uglavnom na pet godina), a valuacija IPO-a odražava samo core business kompanije. Autor napominje da svaki potencijalni investitor treba sam procijeniti atraktivnost valuacije uzimajući u obzir sve relevantne rizike, uključujući sezonalnost, kamate i konkurenciju.

Svi zainteresirani ulagači pozvani su da prije donošenja odluke o ulaganju pažljivo pročitaju Prospekt i Javni poziv kako bi u potpunosti razumjeli sve potencijalne rizike ulaganja.